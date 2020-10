i-capital begleitet Verkauf der HESCH Unternehmensgruppe an Axxeron Technologies

Firmenbeschreibung:

Die i-unit group ist seit 20 Jahren effizienter Berater, Problemlöser und Sparringspartner für den Mittelstand. An den Standorten in Hannover, Magdeburg, Berlin und Hong Kong sowie dem Unternehmens-Hauptsitz in Braunschweig werden über 70 Mandanten in Mittel- und Norddeutschland langfristig und umfassend begleitet.

Unter dem Dach der i-unit group haben sich im Laufe der Zeit weitere Gesellschaften mit unterschiedlichen Spezialisierungen gebildet. So erhalten Mandanten ihre individuelle Beratung durch Experten, die Hand in Hand zusammenarbeiten.