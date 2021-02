Hyperion – Freie Nachdichtung eines unsterblichen Werkes der Weltliteratur

Manfred Ehmer stellt den Lesern in “Hyperion” seine Version des Hohelieds auf die Freiheit vor.

Das dramatische Gedicht “Hyperion” stammt von dem Lyriker John Keats (1795-1821) und dreht sich um den Titanenkampf, den Sturz der alten Götter und ihr Aufbegehren gegen die neuen Herrscher im Olymp. Keats gehört mit Shelley und Lord Byron zu den Hauptvertretern der englischen Romantik. Das Hohelied auf die Freiheit, auf Rebellion und Kampf gegen Unterdrückung ist ein unsterbliches Werk der Weltliteratur und wird hier in einer freien Nachdichtung von Manfred Ehmer vorgelegt. Am Ende des Buches gibt es ein kurzes Glossar, in dem die Leser unbekannte Begriffe nachschlagen können. Zudem erfahren sie, was es mit Helios auf sich hat.

Bevor es in “Hyperion” von Manfred Ehmer mit der eigentlichen Nachdichtung losgeht, erhalten die Leser einen sehr informativen Einblick in das Leben und Werk von John Keats. Der Autor Manfred Ehmer bemüht sich in seinen Büchern immer darum, die großen kulturgeschichtlichen Zusammenhänge aufzuzeigen und die archaischen Weisheitslehren für die aktuelle Zeit neu zu entdecken. Mit Werken wie “Die Weisheit des Westens”, “Gaia” und “Heilige Bäume” hat sich der Autor als gründlicher Kenner der westlichen Mysterientradition erwiesen und mit “Das Corpus Hermeticum” einen Grundtext der spirituellen Philosophie vorgelegt. Daneben stehen lyrische Nachdichtungen wie “Hyperion”.

“Hyperion” von Manfred Ehmer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-5488-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool “publish-Books” bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de