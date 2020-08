Hyland gibt die Verfügbarkeit des Brainware Intelligent Capture Foundation Pack bekannt

Das Brainware Enhancement Pack unterstützt bahnbrechende Handschrifterkennung und erweitert die Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit

Berlin, 07. August 2020 – Hyland, ein führender Anbieter von Content Services für Unternehmen weltweit, gibt die Verfügbarkeit von Brainware Foundation bekannt. Diese neue Version der intelligenten Datenextraktions- und Textanalysesoftware basiert auf einer modernen Architektur und ermöglicht es Unternehmen und Organisationen, bestehende IT-Investitionen zu optimieren und sie durch Erweiterungen (Enhancements) zukunftssicher auszubauen. Diese Erweiterungspakete, Enhancement Packs (EP) genannt, stellen fortlaufende Updates bereit und gewährleisten höchste Zuverlässigkeit, Sicherheit sowie hohe Funktionalität der Lösung.

Das erste, nun verfügbare Paket – das Brainware Foundation EP1 – bietet entscheidende Erweiterungen in Bezug auf Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit. Hervorzuheben ist vor allem die innovative Handschrifterkennung. Anwender von Brainware können jetzt die cloudbasierte Texterkennung/optische Zeichenerkennung (OCR) von Microsoft über Azure Computer Vision nutzen, was ein intelligentes Content-Analyse-Tool und Bestandteil der Microsoft Azure Cognitive Services ist. Die Microsoft-Anwendung enthält erweiterte OCR-Funktionen zum Extrahieren komplizierter handschriftlicher Eingaben zusätzlich zum maschinell gedruckten Text. Der frei gedruckte oder geschriebene Text kann in einem einzigen Durchgang erfasst werden – ohne Anker, Einschränkungsfelder, Farbausfälle oder die Nutzung einer zusätzliche OCR/ICR-Anwendung.

Innovationen des Brainware Foundation EP1:

-Verbesserte Lizenzkontrolle in gehosteten Umgebungen

Die neueste Version von Brainware verschiebt Runtime-Lizenzdateien automatisch in eine Datenbank. Dies verbessert den Support und die Skalierbarkeit für Lösungen, die in Multi-Server-Umgebungen gehostet werden. Zusätzlich können Anwender den Speicherort, die Größe und die Speicherzeit der Log-Dateien konfigurieren.

-Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit

Durch die Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit können Dokumente zu einem früheren Zeitpunkt im Dokumententrennungsprozess neu klassifiziert, die Sicherheits- und Benutzerzugriffskontrollen mit TLS1.2 verbessert und Passwörter innerhalb der Lösungskonfiguration maskiert werden.

Zitat:

“Hyland verfolgt mit seiner Strategie und Vision zur Modernisierung von Brainware das Ziel, Unternehmen auch zukünftig eine der leistungsfähigsten Softwarelösungen zur Dokumentenerfassung und intelligenten Datenerfassung bereitzustellen. Die innovativen Funktionalitäten zur Erfassung von handschriftlichen Texten erweitern die Möglichkeiten von Unternehmen, Informationen aus Dokumenten zu extrahieren und nachgelagerte Prozesse im gesamten Unternehmen zu beschleunigen”, so Heinz Wietfeld, Regional Manager bei Hyland.

Weitere Informationen zu Brainware Intelligent Capture finden Sie unter www.Hyland.com/Brainware. Weitere Informationen über die Produktmodernisierungsstrategie und die Entwicklung zu einer cloudbasierten SaaS-Plattform finden Sie unter www.hyland.com/de-DE/platform

