Hygiene-Stern für Trierer “Villa Weißhaus”

Gastronom Atilla Gülgen eröffnet Restaurant mit neuem Konzept

Frankfurt/Trier, 07.10.2020. Erst vor kurzem ist der Hygiene-Onlinekurs des Frankfurter Spezialunternehmens Akut SOS Clean GmbH gestartet und sorgt innerhalb kürzester Zeit für Furore. Geschäftsführer und Ideengeber Marcell Engel erklärt: “Diese Schulung ist auf Wunsch von Gaststättenbetreibern, Hoteliers und vielen anderen Unternehmern entstanden. Wir teilen hier unser Expertenwissen, das so zur Sicherheit und Gesundheit deren Kunden und Mitarbeitern zum Einsatz kommt.” Auch Gastronom Atilla Gülgen hat sich für den Kurs mit dem Zertifikat für höchste Hygienestandards entschieden. Er eröffnet am 10. Oktober in Trier als neuer Pächter sein Restaurant “Villa Weißhaus” – mit dem Hygiene-Stern.

Gülgen erklärt: “Hohe Anforderungen an Sauberkeit und Hygiene waren für mich schon immer das A und O. Die aktuelle Situation hat mich veranlasst, meine Teams mit der Online-Schulung noch weiter zu qualifizieren.” So verfügt das Trierer Weißhaus jetzt auch über den Hygiene-Stern, der den Gästen garantiert, dass sie hier in Sachen Sauberkeit und Reinheit sehr gut aufgehoben sind. “Unsere Kunden wissen, dass sie uns vertrauen können”, sagt Atilla Gülgen. Das beweisen schon allein die Reservierungen, die vor Neueröffnung vorliegen. Zur Eröffnung am 10. Oktober gibt es als Höhepunkt ab 21:45 Uhr ein Feuerwerk, das die gesamt Stadt erhellt. Am Sonntag, 11. Oktober wartet ab 9:00 Uhr ein exklusives Eröffnungs-Frühstücksbuffet auf die kleinen und großen Gäste, bei der für Musik und Kinderanimation gesorgt ist. Reservierungen sind telefonisch unter 0176 – 93114440 oder per Email unter info@villa-weisshaus.de möglich.

“Selbstverständlich erfolgt alles unter Berücksichtigung der entsprechenden Hygiene-Regeln”, betont Deniz Scholz, Eventmanager des Weißhauses und Bruder des Hausherrn. Er ist von Berlin nach Trier übergesiedelt, um mit Betriebsleiterin Olga Martaler und den Küchenchefs Ingo Vogel und Alexander Riehm die Geschicke des Restaurants zu lenken.

Atilla Gülgens Konzept für die traditionsreiche “Villa Weißhaus” ist wie bei allen seinen Projekten durchdacht und bis ins Detail geplant. Dazu hat er die Immobilie aufwändig umgebaut und das gastronomische Angebot auf regionale Spezialitäten ausgerichtet. Für ihn ist der Hygiene-Stern ein wichtiger Baustein im Gesamtkonzept. Marcell Engel dazu: “Ich bin überzeugt davon, dass sich das Weißhaus innerhalb kürzester Zeit bei den Gästen in und über Trier hinaus etabliert. Zudem ist es für mich toll, dass wir mit dem Hygiene-Stern ein Teil dieses außergewöhnlichen Gastronomie-Projektes sind.” Das verliehene Zertifikat in Trier unterstreicht für ihn erneut die Bedeutung von hohen Hygienestandards und deren Sichtbarkeit.

Über Akut SOS Clean GmbH

Die Firmengründung von Akut SOS Clean GmbH geht auf das Jahr 1994 zurück. Im Laufe der Jahre hat Marcell Engel das Dienstleistungsangebot seines Unternehmens kontinuierlich erweitert. Heute umfassen die Kernkompetenzen alle Bereiche um schnelle und fachgerechte Desinfektion, Reinigung und Dekontamination. Dabei reicht das Spektrum vom Katastrophenschutz im Fall einer Epidemie/Pandemie über Beseitigung giftiger Substanzen wie beispielsweise Zyankali und Rizin bis hin zu Desinfektionen von Massenverkehrsmitteln und Gebäuden.

Weiter ist das Spezialunternehmen im Bereich von Reinigungen jeglicher Verschmutzung, Verunreinigung und Geruchsbelästigung im Einsatz. Etwa bei Wasser- und Brandschäden, Messiewohnungen, Leichenfunden, Tatortreinigung, Graffiti, Großküchen und vieles mehr. Derzeit bietet Akut SOS über 50 Dienstleistungen in den Bereichen der Hygiene, Desinfektion und Schädlingsbekämpfung an. Zu den Auftraggebern gehören Behörden, Militär, Unternehmen aus Industrie, Wirtschaft und Gewerbe sowie Privatpersonen, deutschlandweit und auch im Ausland. Zudem engagiert sich Marcell Engel in Forschung und Wissenschaft.

Firmenkontakt

Akut SOS Clean GmbH

Marcell Engel

Bettinastr. 30

60325 Frankfurt

069 958 608 85

presse@akutsosclean.com

http://www.akutsosclean.com

Pressekontakt

Gesekus.Communication

Marion Döbber

Kiliansgraben 15

99974 Mühlhausen

0176 62958312

presse@akutsosclean.de

http://www.akutsosclean.de/presse/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.