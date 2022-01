Hygge – dänische Gemütlichkeit bei erwinmueller.de

Wohnaccessoires für den neuen Trend

Hygge, das dänische Lebens- und Wohngefühl findet auch in unseren Breitengraden immer mehr Anhänger. Wie sich das Zuhause gemäß diesem Trend gestalten lässt, zeigt erwinmueller.de in seiner neuen Themenwelt. Im Mittelpunkt stehen Wohnaccessoires in warmen, erdigen Farben und weichen Materialien sowie Dekorationen aus Naturmaterialien.

Hygge – Gemütlichkeit auf dänische Art

Gemütlichkeit und Entschleunigung kennzeichnen das dänische Lebensgefühl Hygge. So richtig wohlfühlen, das nennen die Dänen hyggelig. Das kann das Zusammensein mit Freunden genauso sein wie das gemütliche Zuhause. In der neuen Themenwelt „Hygge“ hat erwinmueller.de Wohnaccessoires zusammengestellt, die diesen trendigen Einrichtungsstil unterstreichen. Dabei dürfen kuschelige Decken, weiche Kissen und Felle in erdigen Farben nicht fehlen.

Mit weicher Bettwäsche, Wohndecken, Einrichtungsgegenständen aus Holz und anderen Naturmaterialien sowie stimmungsvollem Kerzenlicht wird das Schlafzimmer ganz schnell zum Lieblingsplatz.

Stimmungsvolle Beleuchtung

Flackerndes Kerzenlicht ist ein Muss im dänischen Wohnstil. Am besten sind Stumpenkerzen in verschiedenen Größen, stilvoll präsentiert auf einem Tablett. Aber auch LED-Lichterketten in einem warmen Farbton verbunden mit Naturmaterialien sind erlaubt.

Praktisches für den Essbereich

Weidenkörbe für Wäsche, Zeitschriften und Brot harmonieren perfekt mit dem Hygge-Wohnstil. Sie verströmen Gemütlichkeit und sind vielseitig einsetzbar.

Gemeinsames Essen und Trinken mit Freunden und Familie sind ein ganz wesentlicher Bestandteil der Hygge-Lebensphilosophie. Hochwertiges Geschirr, farblich passende Geschirrtücher, Topflappen, Ofenhandschuhe und dekorative Tischläufer machen den Tisch zum Blickfang und laden zum Verweilen ein.

In der Themenwelt „Hygge“ zeigt erwinmueller.de viele Ideen für die Gestaltung des Zuhauses nach der trendigen dänischen Lebensphilosophie. Mit ausgesuchten Heimtextilien, Wohnaccessoires und Dekorationen wird es puristisch gemütlich und warm ums Herz.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

