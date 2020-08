Hundeallergien mit hochwertigem und Hundefutter behandeln

Unser getreidefreies Hundefutter Plus 15 Gold Edition ist bei einer Getreideallergie bestens geeignet. Mit 3 verschiedenen Fleischsorten und der bekömmlichen Kartoffel schonend haltbar gemacht ist es eines der besten getreidefreien Hundefutter.

Die Getreideallergie ist auf dem Vormarsch. Sie können Ihren Hund mit hochwertigem und getreidefreien Hundefutter bestens dagegen halten!

Aber Vorsicht Es sind einige Dinge zu beachten:

Lassen Sie Ihren Hund bei Ihrem Tierarzt auf eine Getreideallergie testen.

Verfüttern Sie ausschließlich getreidefreies Hundefutter mit hochwertigen Rezepturen

Verfüttern Sie niemals Hundeleckerlies mit Getreide. Denn schon eine geringe Menge an Getreide kann Ihre Therapie zu Nichte machen!

Gönnen Sie Ihrem Hund ein Hunde Trockenfutter ohne Getreide der Superlative. Getreidefreies Hundefutter Gold-Edition Plus 15

Für allergische Hunde bestens geeignet

Praktisch da Wiederverschließbarer 10 kg Sack

Höchste Super Premium Qualität

Unser Getreidefreies Hundefutter wurde mit drei Sorten Fleisch schonend mit 15 Pluspunkten hergestellt.

Getreidefreies Hundefutter mit einzigartiger Zusammensetzung und 3 Proteinquellen:

Mit Geflügel mit der bekömmlichen Kartoffel

Lachs mit der bekömmlichen Kartoffel

Hirsch mit der bekömmlichen Kartoffel

Unser Getreidefreies Hundefutter Plus15 wurde speziell für allergische Hunde und diejenigen die vorbeugend ein Hundetrockenfutter ohne Getreide in Spitzenqualität verfüttern wollen.

Sie können sicher sein, dass unser getreidefreies Hundefutter eines der hochwertigsten Hundetrockenfutter ohne Getreide auf dem Markt ist!

Getreidefreies Hundefutter mit 15 Pluspunkte für Ihr Hund:

3er-Mix Gold-Edition ist bestens geeignet für alle Rassen. Getreidefreies Hundefutter Trockenfutter Plus 15 der Extraklasse.

Mit viel Lachs, welcher im Hundefutter Trockenfutter ohne Getreide geruchsneutral ist, sowie den lebensnotwendigen Inhaltstoffen wie Omega 3 und 6 Fettsäuren für ein gepflegtes Fell, Entwicklung der Gelenke und Hilfe bei der Nervenbildung.

Getreidefreies Hundefutter, deshalb auch für Allergiker geeignet.

Mit der bekömmlichen Kartoffel und deren optimalen Gehalt an Mineralstoffen und Vitaminen, was Sie in Verbindung mit dem Stärkegehalt zu einem kalorienarmen Nährstofflieferanten macht.

Leinsaat ist zur Stärkung des Immunsystems und zur Unterstützung der Verdauung bestens geeignet.

Mit allen notwendigen Mineralstoffen aus natürlichem Ursprung im Fleisch und den weiteren Zutaten ist ein ausgewogener Gehalt an Mineralstoffen, der die Gelenke und Knochen beim Wachstum unterstützt, gesichert.

Verdauung: Zellulose verbessert die Nährstoffverdauung und verringert so die Anzahl der unverdauten Nährstoffe im Dickdarm. Dadurch ist der Kot trockener und konsistenter.

Zahnreinigung. Durch die Beigabe von zellulosem Fasernetzwerk werden die Zähne schonend gereinigt.

Frei von Farbstoffen und ohne synthetische Konservierungsstoffe.

Zink beschleunigt die Wundheilung und stärkt das Immunsystem.

B-Vitamine beeinflussen positiv das Nervensystem und den Stoffwechsel.

Kupfer ist ideal für die Bildung des roten Blutfarbstoffes und den Eisenstoffwechsel.

Drei Sorten Fleisch für mehr Abwechslung. Geflügel, Lachs und Hirsch mit der bekömmlichen Kartoffel. 3 x Protein welches von sehr hoher Qualität ist.

Optimale Versorgung mit natürlichen Vitaminen.

Eines der besten getreidefreien Hundefutter Trockenfutter auf dem Markt. Mit der besonderen Formel 3er-Mix Gold-Edition Plus15.

Kaufen Sie eines der besten und hochwertigsten getreidefreien Hundefutter Trockenfutter mit 15 Pluspunkten auf dem Markt!

Getreidefreies Hundefutter der Superlaitve. Damit auch Ihr Hund optimal mit hochwertigen Nährstoffen versorgt ist.

Alleinfuttermittel für Hunde

Wenn Sie Ihren Hund Getreidefrei Ernähren und vor Getreide Allergien schützen wollen ist unser Getreidefreies Hundefutter Ideal.

Tipp:

Bei einer Getreideallergie ist es wichtig dass Sie außerhalb der Hauptnahrung von Getreidefreiem Hunde Trockenfutter auch kein Getreide verfüttern! Aus diesem Grund dürfen Sie auch keine Hundelekeckerlies mit Getreide verfüttern. Die kleinste Menge an Getreide macht Ihre Mühe zunichte und die Allergie bricht wieder aus! Bleiben Sie konsequent und verfüttern Sie Getreidefeie Hauptmahlzeiten und Getreidefreie Hundeleckerlies. Ihr Hund wird es Ihnen danken!

Unser Getreidefreies Hundefutter mit 15 Pluspunkten für Ihren Hund ist eines der besten und hochwertigsten und getreidefreien Hundetrockenfutter auf dem Markt!

Kaufen Sie nur das beste vom Besten. Getreidefreies Hundefutter Plus 15 jetzt bestellen unter:

Getreidefreies Hundefutter

Wir, die Firma Futter Shuttle lassen unser hochwertiges Hundefutter und Katzenfutter in höchster Qualität herstellen.

Sie hat sich auf Getreidefreies Katzenfutter und Hundefutter ohne Getreide spezialisiert.

Dabei verwenden wir keine synthetischen Konservierungsmittel, keine Farbstoffe und keine synthetischen Geschmacksverstärker. Das Nassfutter für Hunde und Katzen wird ausschließlich aus Muskelfleisch und hochwertigen Innereien schonend hergestellt.

Beim Hunde- und Katzen Trockenfutter achten wir auf die Verwendung von hochwertigem Muskelfleisch, schonende Herstellung und sehr hochwertige Zutaten wie Lachsöl, Reis und Kartoffeln, usw. in Lebensmittelqualität. Viele unserer Hundesnacks und Katzensnacks werden luftgetrocknet und somit schonend haltbar gemacht!

Sie können bei uns Ihr Hundefutter und Katzenfutter direkt in Horb Heiligenfeld abholen.

Gerne beraten wir Sie in allen Fragen rund um das Hunde- und Katzenfutter.

Bei uns erhalten Sie ein großes Sortiment an Katzen und Hunde Trockenfutter, Nassfutter und Nahrungsergänzungsmittel sowie ein großes Sortiment eines der besten und getreidefreien Hundefutter und getreidefreien Katzenfutter zu günstigen Preisen.

Im Futter Shuttle Onlineshop gibt es eines der besten Katzenfutter und Hundefutter auf dem Markt!

Jetzt günstig online kaufen!

Gerne würden wir Sie persönlich bei uns direkt in Horb – Heiligenfeld begrüßen.

Tierisch Liebe Grüße

Ihr Futter Shuttle Team

Kontakt

Firma Futter Shuttle Inhaber Stefan Haid

Stefan Haid

Industriestr. 47/1

72160 Horb

07451 – 625 400

info@futter-shuttle.de

https://www.futter-shuttle.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.