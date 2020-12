HÜFFERMANN erweitert Portfolio um 50 Liebherr-Turmdrehkrane

EC-B Flat-Top-Krane werden in den Leistungsklassen von 125 mt bis 380 mt zur Verfügung stehen. Ebenso wird nahezu die gesamte Palette von Schnelleinsatzkranen angeboten- vom 34 K bis zum 125 K sowie die Geräte L1-24 und L1-32.

Mit der Ergänzung des Sortiments durch Turmdrehkrane wird das Produktportfolio von HÜFFERMANN noch umfänglicher. „Wir wollen den Bereich Turmdrehkrane in der Zukunft weiter ausbauen und unseren Kunden stets Turmdrehkrane für kurzfristige Montage- & Demontagetermine anbieten. Bereits zu Beginn 2021 bieten wir neben der Vermietung auch Service, Wartung sowie den Transport für Unterdreher und Oberdreher an. In den kommenden zwei Jahren planen wir rund 250 Turmdrehkrane in unser Portfolio zu nehmen”, erläutert Daniel Janssen.

Die Hüffermann Krandienst GmbH ist heute Komplettanbieter für Dienstleistungen rund um die Kran- & Schwerlastlogistik.

Im Tagesgeschäft sind mehr als 500 zulassungspflichtige Krane, Maschinen und LKW überwiegend im Nordwesten Deutschlands im Einsatz. Projekte und Großbaustellen werden darüber hinaus deutschlandweit und europaweit durchgeführt. HÜFFERMANN arbeitet im Kranbereich ausschließlich mit Liebherr zusammen. „Wir sind von der Leistungsfähigkeit der Krane sowie dem Service von Liebherr überzeugt und bleiben dieser Philosophie auch bei den Turmdrehkranen treu“, so Daniel Janssen.

Neben Mobilkranen- & Raupenkranen (30-750 t) werden LKW-Ladekrane, Turmdrehkrane, Minikrane, LKWArbeitsbühnen (bis 90 m), Schwerlastmontagen, Verkehrstechnik & Glasmontagen sowie die Spedition für Schwerlast- & Spezialtransporte (bis 100 t) mit Transportbegleitung und dem Genehmigungsservice aus einer Hand angeboten. Zudem handelt HÜFFERMANN weltweit mit den Kranen, LKW, Anhängern und Maschinen und organisiert die Verschiffung, den Export und den Nachlauf im Ausland bis zum Käufer.

Anfragen für Turmdrehkrane mit Baubeginn ab 2021 können bereits jetzt an: turmdrehkrane@hueffermann.com gestellt werden.

Für weitere Informationen und Auskünfte besuchen Sie gerne https://hueffermann.com/ oder https://hueffermann.com/kran-und-schwerlastlogistik/kran-mieten/turmdrehkrane/.

