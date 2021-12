HR7 GmbH in den Top 10: Top Arbeitgeber 2022

5. Auszeichnung in Folge: Platz 7 deutschlandweit!

Die HR7 GmbH The Job Factory wurde in der November-Ausgabe 2021 des FOCUS-Magazins erneut zu einem der Top-Arbeitgeber im Bereich der Personal-dienstleistung in Deutschland gekürt. Das Unternehmen belegt Platz 7 deutschlandweit! Zu dieser Auszeichnung – immerhin zum 5. Mal in Folge – gratulieren wir ganz herzlich. Damit liegt erneut eines der jüngeren Unternehmen in der Branche (Gründung 2011) bundesweit „vorne“ und lässt damit viele etablierte Mitbewerber hinter sich – liest sich das über 350 Unternehmen umfassende Ranking doch wie das „Who is Who der deutschen Personaldienstleistungsbranche.

Analysiert wurden im Rahmen der Studie über 550.000 Bewertungen von Arbeitnehmern und vorhandene Online-Bewertungen zu über 38.000 Unternehmen. Die HR7 GmbH wird mittlerweile zum 5. Mal in Folge als Top Arbeitgeber ausgezeichnet und verbessert sich Jahr für Jahr im Ranking. Schon bemerkenswert, spricht für ein nachhaltiges, mitarbeiterorientiertes Konzept.

„Diese wiederholte Auszeichnung ist ein klarer Beleg für die herausragende Arbeit unseres Teams und freut uns in diesem nicht ganz einfachen Jahr umso mehr“, so Dr. Ralph Hartmann, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens. „Platz 7 in diesem starken Wettbewerbsumfeld zeigt, dass wir als Dienstleister sehr gut aufgestellt sind und auch schwierige Situationen sicher bewältigen können, definitiv ein Grund stolz zu sein“, ergänzt Ralph Hartmann. „Die erneute Auszeichnung zeigt, dass wir trotz aller Herausforderungen um Corona herum unsere Abläufe stabil halten konnten und den etablierten HR7-Qualitätsstandard durchgängig gehalten haben“, ergänzt Nicole Janssen, verantwortlich für das Recruiting bei HR7.

Die zunehmende Transparenz am Arbeitsmarkt durch anonyme und ehrliche Arbeitgeberbewertungen erlaubt heutzutage einen unverfälschten Blick auf die Unternehmen. Es zeigt sich zudem, dass es nicht immer die großen und bekannten Unternehmen sind, die eine Branche treiben und verändern.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Dies zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg und unsere Prozesse gut ausgerichtet sind“, ergänzt Ralph Hartmann. Wie der Gründer verrät, hat die HR7 GmbH auch für 2022 wieder einige mitarbeiterorientierte Themen auf der Agenda.

„HR7 steht für ein lebendiges Unternehmertum. Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung, die uns anspornt, unsere Mitarbeiter und unser Unternehmen zielorientiert weiterzuentwickeln. Heterogene Teams, Offenheit und Schnelligkeit zeichnen uns aus, daran werden wir auch zukünftig anknüpfen. Für 2022 haben wir anspruchsvolle Aufgaben vor uns, die wir strukturiert und Schritt für Schritt angehen werden“, versichert Dr. Michaela Hartmann, verantwortlich für Personal und Finanzen.

Wir werden HR7 weiter beobachten und die zukünftige Entwicklung verfolgen.

HR7 wurde 2011 als unabhängiges, inhabergeführtes Familienunternehmen gegründet. Wir stehen für eine professionelle und zuverlässige Dienstleistung in den Segmenten Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung und -beratung, On-site Management, Interim Management und Inhouse Outsourcing.

HR7 beschäftigt heute im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung über 750 Mitarbeiter, die durch 5 Büros vor Ort persönlich betreut werden. Durchschnittlich 150 Arbeitnehmer werden jährlich von uns direkt vermittelt. Zusätzlich werden jedes Jahr zahlreiche Beratungsprojekte, Interim Mandate etc. bearbeitet.

Unser Anspruch ist die Verbindung von Geschwindigkeit und Qualität. Davon profitieren unsere Kunden ebenso wie Sie als Bewerber.

HR7 ist ein geschätzter Partner von führenden Unternehmen und Institutionen. Unser Referenzspektrum ist ein Beleg dafür. Unsere Mitarbeiterbewertungen liegen deutlich über dem Branchendurchschnitt. HR7 ist mehrfach ausgezeichnet und gehört zu den besten Personaldienstleistern Deutschlands.

Unser Anspruch ist die Verbindung von Geschwindigkeit und Qualität. Davon profitieren unsere Kunden unterschiedlichster Branchen schon seit Jahren. Nehmen Sie uns in die Pflicht – wir stellen uns gerne Ihren Anforderungen. Auf Wunsch nennen wir Ihnen entsprechende Referenzen – wahlweise aus Ihrem mittelbaren oder unmittelbaren Branchenumfeld oder gerne nach funktionalen Aspekten.

