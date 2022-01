Housekeeping Community: Europa-Park als Gastgeber für Housekeeping Manager aus der D A CH-Region

Initiatorin Mareike Reis organisierte vom 9. bis zum 10. Januar 2022 ein zweites Live-Treffen der vor einem Jahr gegründeten Plattform für die Hotellerie.

Die Housekeeper reisten in den Europa-Park nach Rust in Baden-Württemberg, um sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren und sich gegenseitig auszutauschen. Neben Themen rund um die Hygiene in der Hotellerie wurde unter anderem auch über Lösungsansätze in Bezug auf den Fachkräftemangel, die Arbeitsorganisation im Rahmen der Corona-Pandemie sowie Maßnahmen zur Motivation der Teams diskutiert.

Organisatorin und Inhaberin der Housekeeping Akademie Mareike Reis war begeistert vom Team des Europa-Parks: „Als besonderes Highlight hatten alle Teilnehmenden die Möglichkeit, hinter die Hotelkulissen von Deutschlands bekanntestem Freizeitpark schauen zu dürfen – von der Kleiderkammer bis zur Logistik und dem riesigen Büro für Fundsachen. Das war für uns alle sehr beeindruckend. Wir sind hier den Kolleginnen und Kollegen zu großem Dank verpflichtet. Besonders hat mich jedoch die positive Grundstimmung der Teilnehmenden gefreut. Hier ist deutlich mehr Optimismus als vor einem Jahr festzustellen.“

„Es waren zwei sehr inspirierende Tage für mich. Wir hatten – für mich zum ersten Mal – die Möglichkeit, uns in Präsenz mit einem Teil der Community in den Europa-Park-Hotels und dem Europa-Park zu treffen. Es hat mir sehr große Freude bereitet, die Europa-Park-Hotels – sowohl vor als auch hinter den Kulissen – der Housekeeping Community zu zeigen. Die Wertschätzung, die mir, meinen Kolleginnen und Kolleginnen sowie den Mitarbeitenden entgegengebracht wurde, war wirklich phänomenal. Es ist eine wundervolle Aufgabe, die Europa-Park-Hotels Menschen zu zeigen, die seit Jahren in der Hotellerie beziehungsweise dem Housekeeping arbeiten und nachvollziehen können, welche komplexen Arbeitsabläufe im Hintergrund stattfinden. Ich denke wir haben nun sogar einige neue Fans für die Europa-Park-Hotels und den Europa-Park gewonnen“, ergänzt Andrea Heiermann, Housekeeping-Managerin bei der Europa-Park GmbH & Co- Hotelbetriebe KG.

Im Rahmen des Live-Events der Housekeeping Community wurde außerdem unter anderem beschlossen, die derzeitige Corona bedingte Situation zu nutzen, um Renovierungsarbeiten in den Hotels zu forcieren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu trainieren sowie Grundreinigung in verschiedenen Bereichen durchzuführen. Somit wäre der Leerlauf gut genutzt und das Housekeeping-Team kann mit optimal vorbereiteten Häusern in das bevorstehende Frühjahr starten.

Die Gründerin Mareike Reis feierte gemeinsam mit den Mitgliedern zeitgleich das einjährige Bestehen der neuen Plattform für die Hotellerie, die sich vor allem auf die Bedürfnisse im Housekeeping in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert hat. Die Housekeeping-Expertin setzt hier mit engagierten Branchenkolleginnen und Branchenkollegen vor allem auf einen aktiven Wissenstransfer.

Als interaktive sowie kostenfreie Plattform lädt die Housekeeping Community alle Mitglieder regelmäßig im Abstand von zwei Wochen zu einem Online-Meeting via Online-Videokonferenz ein. Das in der Zwischenzeit gewachsene Netzwerk aus aktiven Mitgliedern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz soll nun durch weitere, zusätzliche Live-Events mit der Möglichkeit für ein persönliches Kennenlernen profitieren.

Die Housekeeping Community, eine Initiative der Housekeeping Akademie-Inhaberin Mareike Reis, hat sich zum Ziel gesetzt, komplexe Fragestellungen rund um das Thema Hygiene und eine professionelle Reinigung beantworten zu können. Darüber hinaus sollen stets Fragen, wie beispielsweise welche Zulieferer für den eigenen Betrieb geeignet sind und über welche Produktpalette diese verfügen, welche unterschiedlichen Erfahrungswerte es in der Praxis gibt oder welche Innovationen eine relevante Unterstützung für den Arbeitsalltag auf der Etage darstellen sowie welche Fortbildungsmöglichkeiten wichtig sind, beantwortet werden.

Unternehmensgründerin Mareike Reis hat sich zum Ziel gesetzt, für Hoteliers ganzheitliche Konzepte für ein professionelles sowie nachhaltiges Housekeeping zu erarbeiten. Dabei greift sie auf über 20 Jahre Erfahrung in der internationalen, gehobenen Hotellerie zurück. Neben der Einführung einer Qualitätssicherung in unterschiedlichen Betriebsformen und der Begleitung von Hygienezertifizierungen bietet die staatlich geprüfte Hotelbetriebswirtin und Fachwirtin für Reinigungs- & Hygienemanagement mit ihrer Housekeeping Akademie professionelle Aus- und Weiterbildungen an. Dabei legt Mareike Reis mit ihrem Team den Schwerpunkt auf verschiedene Fortbildungsmodelle an vier Lernorten, um fachgerechtes Reinigen und Hygienemaßnahmen für Mitarbeitende im Housekeeping erfolgreich erlernbar zu machen.

Zu den Inhalten gehören unter anderem zeitgemäße Reinigungsverfahren und Reinigungstechniken, Hygieneschulungen, Sicherheit, Gesundheit & Fitness, Entwicklung von Mitarbeitenden und Führungskräften, Qualitätssicherung, Team-Building und Mentoring.

