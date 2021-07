hotel-werk startet durch

Der Anbieter für Hotelbedarf und mehr

Hotel- und Pensionsbesitzer dürfen sich freuen, denn mit hotel-werk gibt es nun einen Anbieter für Hotelbedarf, der mit seiner breiten und doch gut ausgewählten Produktpalette jeden Hotelier anspricht. Das Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg bietet seine Waren in ganz Deutschland über seinen Hotelbedarf Online Shop an. Einfach, bequem, clever.

Hotelbedarf für Budget-Profis und Luxusliebhaber

Das Unternehmen aus dem Schwarzwald hat sich dabei nicht auf eine Kundengruppe festgelegt. Bei hotel-werk finden sowohl gut etablierte Häuser wie auch Hotels aus den unteren Preissektoren ihre Hoteleinrichtung. Der Hotelbedarf Profi steht den Kunden mit Rat und Tat zur Seite und kann dank langjähriger Erfahrung die richtigen Produkte zur Verfügung stellen.

Alles für den Innen- und Außenbereich

In sechs verschiedenen Kategorien gibt es alles, was im Hotelalltag benötigt wird. Rund um Hotelzimmer, Hotelbett, Hotelbad, Publikumsbereiche und Housekeeping bietet hotel-werk ein breites Sortiment an verschiedenen Produkten. Einrichtungen wie Safe oder Mini-Bar, Welcome-Trays mit Wasserkocher, Bettwaren und Bettwäsche, Frottee für das Badezimmer, Desinfektionsständer oder Wäsche- und Reinigungswagen und vieles mehr. Viele nützliche Accessoires runden das Angebot ab. Auch eine große Auswahl an Hotelslippern für Bad und Wellnessbereich bietet das Unternehmen an.

Individuell und nachhaltig

Hotelbedarf ist oft Massenware und doch gefällt dem Gast meist eine individuelle Note. Bei hotel-werk gibt es deshalb die Möglichkeit seine Produkte zu personalisieren. So können z.B. Hotelslipper mit dem eigenen Logo bedruckt werden. Immer mehr Gäste legen großen Wert auf nachhaltige Produkte. Um unserer Umwelt gerecht zu werden hat hotel-werk jetzt auch viele nachhaltige Produkte aus Naturfasern, nachwachsenden Rohstoffen und mit weniger Verpackung im Angebot.

Hotelbedarf einfach online bestellen

Schnell und einfach. So lässt sich eine Bestellung über den Hotelbedarf Online Shop bei hotel-werk am treffendsten beschreiben. Der Versand erfolgt zeitnah und eine persönliche Betreuung ist garantiert. Ralf Achterberg, Chef und Gründer von hotel-werk ist gerne bei der Auswahl der geeigneten Produkte behilflich und findet für jeden Hotelier die passende Lösung. Alle Produkte sind auf ihre Qualität geprüft und versprechen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mehr über hotel-werk gibt es unter:

www.hotel-werk.de

Das Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg bietet eine breite Produktpalette für alle Bereiche des Hotels. Bei Hotel-Werk finden Hoteliers alles, was in einem gut geführten Haus benötigt wird. Moderne Einrichtungen ebenso wie Wäsche, Hygieneprodukte und Accessoires. Rund um Bett, Bad, Außen- und Innenbereich gibt es eine große Auswahl an Produkten für alle Preisklassen und Ansprüche. Auch für das Housekeeping stehen die entsprechenden Produkte zur Verfügung. Hotel-Werk bietet einen persönlichen Service und hohe Qualität bei seinen Produkten.

Kontakt

hotel-werk

Ralf Achterberg

Sommerbergstr. 13

78112 Sankt Georgen im Schwarzwald

077249166127

info@hotel-werk.de

https://www.hotel-werk.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.