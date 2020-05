Horváth & Partners startet mit Horváth Digital bei Beratung für die digitale Transformation durch

Kern des Angebotes sind Data-Analytics-Lösungen für den Wandel zum datenbasierten Unternehmen

Die Managementberatung Horváth & Partners hat ihre vielfältige Digitalkompetenz in einer neuen Einheit namens Horváth Digital gebündelt. Der thematische Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von Entscheidern aller Branchen bei der Transformation zum datenbasierten Unternehmen. Die Entwicklung einer digitalen Strategie und eines digitalen Unternehmenszielbildes ist ebenso Teil der Beratungsleistung wie die Implementierung des digitalen Betriebsmodells mittels Data Analytics, künstlicher Intelligenz und Prozessautomation. Die Leitung der neuen Einheit übernehmen die drei Horváth-Partner Alexander Vocelka, Dr. Igor Radisic und Rainer Zierhofer.

Durch die enge Verzahnung von Experten für digitale Transformation, Data Science und IT-Managementberatung profitieren Unternehmenslenker und Entscheider aller Funktionsbereiche vom Wissen und von der Erfahrung aus erfolgreichen Transformationsprojekten. So optimieren und beschleunigen sie ihre Transformation zum digitalen Unternehmen.

“Die Zukunft gehört dem Data Driven Business”, sagt Horváth-Partner und Leiter des Horváth Steering Lab Alexander Vocelka. “Daten und Maschinenintelligenz sollten konsequent als vierter Produktionsfaktor verstanden und in allen Unternehmensbereichen, Prozessen, Produkten und Dienstleistungen wertschöpfend eingesetzt werden.” Unternehmen müssen zukünftig verstärkt aus Daten lernen, um jeden Prozess und jede Aktion durchgehend datenbasiert zu vollziehen – von operativen Aktivitäten bis zu strategischen Entscheidungen. “Auf diese Weise ist ein Quantensprung in der Produktivität und Leistungsfähigkeit möglich”, hält Vocelka fest.

Zielbild und Strategie mit Geschäftsmodell und Unternehmensstrategie in Einklang bringen

Der Erfolg einer digitalen Strategie hängt im Wesentlichen von ihrer Ausrichtung auf die Geschäftsstrategie und die Unternehmensziele ab. Ohne eine starke Verbindung zwischen beiden kann eine digitale Strategie nicht richtig greifen. “In vielen Unternehmen ist diese Kopplung noch zu schwach ausgeprägt. Erfolge bleiben dadurch aus, die digitale Transformation gewinnt nicht an Fahrt und die Sinnhaftigkeit der Digitalisierung selbst wird in Frage gestellt. Bei einigen Unternehmen hat dies sogar dazu geführt, dass die gesamte Initiative auf Sparflamme gestellt wurde”, so Horváth-Partner Dr. Igor Radisic.

Die digitale Transformation meistern

“Viele Unternehmen stehen jetzt vor der Herausforderung, aus der ersten Phase des Use-Case-Hunting in eine flächendeckende, ganzheitliche digitale Transformation zu kommen und dabei die oftmals fragmentierten Einzellösungen zu einem konsistenten Zielbild weiterzuentwickeln”, konstatiert Horváth-Partner Rainer Zierhofer. “Horváth Digital unterstützt dabei, Zielbilder und Strategien mittels Data Science, modernsten Automationslösungen sowie modularen IT-Architekturen im Rahmen eines ganzheitlichen Transformationsmanagements umzusetzen”.

Horváth & Partners ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.000 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn, Rumänien, den USA, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Mitgliedschaft in der internationalen Beratungsallianz “Cordence Worldwide” unterstützt die Fähigkeit, Beratungsprojekte in wichtigen Wirtschaftsregionen mit höchster fachlicher Expertise und genauer Kenntnis der lokalen Gegebenheiten durchzuführen.

Die Kernkompetenzen von Horváth & Partners sind Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung – für das Gesamtunternehmen wie für die Geschäfts- und Funktionsbereiche Strategie, Innovation, Organisation, Vertrieb, Operations, Einkauf, Controlling, Finanzen und IT. Horváth & Partners steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen schaffen. Deshalb begleitet Horváth & Partners seine Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis zur Verankerung in Prozessen und Systemen.

