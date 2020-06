HoReCa: Vorfahrt für Hygiene – gerade und jetzt erst recht beim Telefon

Berlin, 10. Juni 2020 – Hotel- und Gaststättenbetreiber atmen auf. Dank der allgemeinen Lockerungsmaßnahmen kehrt mit den Gästen das Leben in ihre Betriebe zurück. Doch wie jüngste Fälle in Leer und Göttingen zeigen, kann und darf es kein “weiter so wie bisher” geben. Abstände einhalten und Hände desinfizieren allein reicht jedoch nicht. Was ist zum Beispiel mit dem Telefon?

Telefonhörer und Tastaturen von Festnetzapparaten, aber auch mobile Telefone gehören nach Meinung etlicher Experten zu den am meisten mit Keimen belasteten Geräten am Arbeitsplatz. Bakterien und Viren können auf ihnen mühelos tagelang überleben.

In kaum einer anderen Branche werden Telefone von so vielen Menschen genutzt wie in der Hotellerie und Gastronomie (HoReCa). Denn aufgrund wechselnder Schichten und flexibler Anruferdienste geht ein Telefon dort am Tag in der Regel durch viele Hände, sei es an der Rezeption, an der Theke oder im Service.

Das Thema “hygienischer Telefonieren” sollte deshalb – gerade hinsichtlich der Ereignisse in den letzten Monaten – besondere Aufmerksamkeit genießen.

Hier bietet sich eine Lösung von Snom an. Der anerkannte Hersteller von IP-Telefonen für den Geschäfts- und Industriebereich hat mit seinem weißen, schnurlosen DECT-Telefon M90 ein Gerät entwickelt, das eigens nach den Anforderungen für Umgebungen entwickelt wurde, in denen es besonders auf Sauberkeit und Hygiene ankommt. Dank seines antibakteriellen Gehäuses (getestet nach JIS Z 2801), das sich einfach reinigen und desinfizieren lässt, haben Bakterien kaum eine Chance sich festzusetzen. Das auch in der Gesundheits- und Pflegebranche eingesetzte Modell kann sogar regelrecht desinfiziert werden. Sein Oberflächenmaterial ist für den Einsatz von Isopropyl-Alkohol mit bis zu 99%iger Konzentration ausgelegt.

Leistungsstarke Features für effizienteres Arbeiten

Das 136 g leichte, kompakte Modell ist extrem robust und vor Staub, Spritzwasser sowie Stürzen aus bis zu 2 Metern Höhe geschützt (Schutzklasse IP65 und Militärstandard-Zertifizierung MIL-STD 810g 516.6). Es verfügt über ein mehrfarbiges Display, einen großen Navigations-Key, integriertes Bluetooth und einen 3,5 mm Kopfhöreranschluss. Eine integrierte Alarm-Taste kann außerdem die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Notfällen erhöhen.

Zahlreiche Funktionen – wie Schnellwahlnummern, oder Konferenzschaltung -, 200 Stunden Stand-by- und bis zu 12 Stunden Gesprächszeit runden sein eindrucksvolles Leistungsspektrum ab.

Über Snom

Snom ist ein internationale anerkannter Hersteller von IP-Telefonen für den Geschäfts- und Industriebereich. Als Wegbereiter im Bereich Voice-over-IP (VoIP) und Telefonie 1997 gestartet, hat sich Snom schnell zu einer weltweit etablierten Top-Marke für innovative ITK-Lösungen entwickelt.

360° Ansatz: Der Erfolg des Unternehmens basiert auf einer Rundum-Strategie, die die Bedürfnisse von Kunden und Partnern ganzheitlich bedient.

Das Angebot zeichnet sich aus durch

– erstklassige Technologie,

– höchste Sicherheit,

– ergonomisches Design,

– eigene Firmware-Entwicklung inklusive schneller Updates,

– eigenes Audiolabor,

– regelmäßige Schulungen,

– exzellenter Service ,

– Remote-Support-System,

– 3 Jahre Garantie,

– maßgeschneiderte Lösungen sowie

– Lokales Management in den Schlüsselmärkten

Snom setzt ausdrücklich darauf, die Wünsche und Ansprüche seiner Kunden und Partner bei der Entwicklung neuer Lösungen zu kennen und entsprechend zu berücksichtigen.

Die mit vielfältigen Funktionen ausgestatteten IP-Tisch- sowie Konferenz- und DECT-Schnurlostelefone von Snom zeichnen sich durch eine High-End-Audioqualität aus. Zum Portfolio gehören auch Modelle, die speziell für besonders herausfordernde Umgebungen – etwa Healthcare, Produktion oder Desk-Sharing – konzipiert wurden.

Seit 2016 ist Snom Teil der VTech-Gruppe, dem weltweit größten Hersteller von Schnurlostelefonen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.snom.com

Firmenkontakt

Snom Technology GmbH

Heike Cantzler

Wittestraße 30 G

13509 Berlin

+49 30 39833-0

marketing@snom.com

http://www.snom.com

Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Link

Rotherstr. 19

10245 Berlin

+49 30 789076 – 0

snom@united.de

http://www.united.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.