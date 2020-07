HONOR launcht Wi-Fi 6 Plus Router HONOR Router 3

Smart-Home-Funktionen für Jedermann

Düsseldorf, 21. Juli 2020 – Die globale Technologiemarke HONOR hat heute den Launch des Wi-Fi 6 Plus Routers HONOR Router 3 verkündet. Damit bedient die Marke den wachsenden Bedarf an Geräten, die Smart Home-Anwendungen unterstützen und so die Zukunft für eine stärker vernetzte Welt rund um das Internet of Things bereiten. Ausgestattet mit einem Gigahome Wi-Fi 6 Chipsatz und einer Dual-Core 1,2 GHz CPU, erreicht der HONOR Router 3 ultraschnelle Geschwindigkeiten und stabile Verbindungen, die ein reibungsloseres Netzwerkerlebnis gewährleisten.

Der Router kann ab dem 23. Juli 2020 auf der eigenen Shopping-Plattform HiHONOR für nur 79,90 EUR UVP vorbestellt werden. Bis zum 31. Juli 2020 gibt es dazu noch gratis ein HONOR Band 5 und die HONOR Sports Bluetooth Earphones [1].

Mesh-Netzwerk-Funktion

Der HONOR Router 3 ist mit vier bewegbaren Antennen ausgestattet, die eingeklappt werden können. Mit Abmessungen von nur 245 mm x 159,2 mm x 39,7 mm ist der Router außerdem kleiner als herkömmliche Modelle. Dank des roten und grünen LED-Lichts kann der Benutzer den Verbindungsstatus leicht erkennen.

Der HONOR Router 3 verfügt über einen WAN-Port und drei LAN-Ports, die eine automatische Geschwindigkeitsanpassung zwischen 100Mbps und 1000Mbps unterstützen. Durch einen Klick auf die “H”-Taste oben auf dem HONOR Router 3 können die Benutzer bis zu fünf HONOR Router einfach miteinander koppeln, um ein Mesh-Netzwerk zu aktivieren. Im Mesh-Netzwerk verbinden sich alle angeschlossenen HONOR Router 3 Geräte drahtlos miteinander, wodurch das Wi-Fi-Signal auf einen breiteren Bereich ausgedehnt wird. Dies ermöglicht den Benutzern eine möglichst komplette Netzwerkabdeckung, egal wo sie sich zu Hause befinden.

Best-Value Wi-Fi 6 Router mit ultra-schnellem Wi-Fi 6 Plus

Im Vergleich zu Wi-Fi 5 ermöglicht Wi-Fi 6 dreimal schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten, geringere Latenzzeiten und verbraucht darüber hinaus noch 30% weniger Strom. Der HONOR Router 3 nutzt eine Reihe exklusiver Wi-Fi 6 Technologien und bietet Nutzern eine stabile und sichere Wi-Fi 6 Verbindung.

-Ausgestattet mit der OFDMA Multi-User-Technologie (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) kann der HONOR Router 3 mit mehreren Smart-Geräten gleichzeitig kommunizieren (maximal 4 Smart-Geräte bei 2,4 GHz oder maximal 16 Geräte bei 5 GHz).

-Dank der Funktion Target Wake Time können die Benutzer ihre angeschlossenen Geräte so einstellen, dass sie zu voreingestellten Zeiten für den Empfang und das Senden von Daten “aufwachen”, während sie für den Rest der Zeit im Ruhemodus bleiben. Dadurch wird verhindert, dass sich die Geräte gegenseitig stören und sie können die meiste Zeit in ihren batterieschonenden Schlafmodi bleiben. Im Vergleich zu anderen Routern reduziert der HONOR Router 3 den Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte um bis zu 30%.

-WPA3 ist der neueste Sicherheitsstandard für Wi-Fi 6-Router, der ein neues Handshake-Protokoll bietet. Dies ermöglicht es den Benutzern, sich leicht zu merkende Passwörter zu verwenden und gleichzeitig ihr Netzwerk vor dem Eindringen zu schützen. Mit der individualisierten Datenverschlüsselung schützt WPA3 die Benutzer auch vor anfälligen, öffentlichen Wi-Fi-Hotspots und bietet eine vollständig verschlüsselte Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Router, selbst wenn das Netzwerk nicht passwortgeschützt ist.

Ausgestattet mit all diesen Wi-Fi 6-fähigen Funktionen, enthält der HONOR Router 3 auch einen Gigahome Wi-Fi 6 Chipsatz und eine Dual-Core 1,2 GHz CPU, um 1024-QAM (“Quadrature Amplitude Modulation”) und 160MHz ultra-große Bandbreite zu erreichen und die Netzwerkgeschwindigkeit auf über 1 Gbps zu erhöhen. Dies verspricht eine schnelle Übertragungsrate mit besserer und größerer Reichweite, so dass Benutzer schnelle Download- und Upload-Geschwindigkeiten auf allen ihren Wi-Fi 6-Geräten genießen können. Mit der Unterstützung des HONOR Router 3 können Benutzer HD-Filme in nur zehn Sekunden herunterladen und 60% schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten auf anderen Wi-Fi 5 kompatiblen HONOR-Geräten genießen. Für Spielefans ist der HONOR Router 3 die perfekte Wahl, um sich dank des fortschrittlichen Chipsatzes einen Vorteil zu verschaffen.

Die innovative Dynamic-Narrow-Bandwidth Technologie von HONOR ermöglicht es Wi-Fi 6 unterstützten HONOR Smartphones, bis zu 6dB stärkere Signale zurück an den HONOR Router 3 zu senden, um höhere Geschwindigkeiten und eine umfassende Wi-Fi Abdeckung zu erreichen. Sogar in Umgebungen mit schlechterem Wi-Fi Signal oder wenn Benutzer von weit entfernt mit ihrem Gerät eine Verbindung herstellen, passt der HONOR Router 3 nahtlos die Bandbreite an und verbessert das Gesamtsignal, um einen besseren Empfang und stabile Verbindungen zu gewährleisten.

AI Life APP – Verwalten Sie Ihr Heim-Wi-Fi von überall aus

Wenn es um Netzwerkmanagement geht, ist der HONOR Router 3 mit einer dedizierten AI Life App gepaart, um intelligentes Netzwerkmanagement zu ermöglichen. Durch die Unterstützung von Device Management können Benutzer angeschlossene Geräte verwalten, wie zum Beispiel das Setzen von Geschwindigkeitsbegrenzungen, die Planung der Internetzeit und viele weitere Funktionen. Die App verfügt auch über eine Smart-Diagnostik-Einstellung, die eine schnelle Zustandsprüfung bietet, um den Benutzern zu helfen, häufige Probleme wie Wi-Fi- Signalstärke, Firewalls und Internetverbindung zu erkennen, damit sie wieder betriebsbereit sind.

[1] Kunden erhalten das Produkt 10-15 Tage nach Aufgabe der Bestellung.

HONOR ist eine führende Technologiemarke für die globale Jugend. Die Marke wuchs mit der Entwicklung des mobilen Internets und wurde von den bahnbrechenden technischen Entwicklungen dieser Zeit geprägt. Dieser unerschütterliche Wille, immer am Puls der Zeit zu sein, führte zum klaren Unternehmensfokus auf Forschung und Entwicklung. HONOR nutzt alle Möglichkeiten der 5G- und KI-Ära und arbeitet daran, eine intelligente, neue Welt für die Jugend zu schaffen. Ziel ist ein intelligentes, lebendiges Ökosystem und eine inspirierende Jugendkultur. HONOR wird sich auch weiterhin von anderen Anbietern abheben, indem sie den Spaß an Innovationen, Technik und Stil lebt und eine vielfältige und offene Online-Community für ihre leidenschaftliche, wachsende Fangemeinde anbietet.

