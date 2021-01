Homeoffice Möglich Im Stadthotel Am Adenauerplatz

Das Stadthotel Am Adenauerplatz bietet Ihnen die ideale Alternative zum Homeoffice mit Verpflegung, sehr gerne auch mit Übernachtungsmöglichkeiten.

Wenn ein konzentriertes Arbeiten zu Hause nicht möglich ist, weil ständig die Türen gehen, die Kinder spielen wollen oder der Partner “nur kurz” eine Frage hat – dann bietet Ihnen das Stadthotel Am Adenauerplatz in Marktheidenfeld die ideale Alternative.

Schnelles WLAN, Schreibtisch, Telefon und Telefax, Parkplatz vor der Türe, Mittagessen, Snacks sowie Getränke werden aufs Zimmer geliefert. Die Corona Vorkehrungen werden auch hier im Hotel beachtet.

Homeoffice Möglichkeit im Stadthotel Am Adenauerplatz, in der touristischen Fahrradregion am Main-Spessart, zentral in der Innenstadt von Marktheidenfeld, lädt sie ein auf eine Vermischung von Privatvergnügen und Arbeit ein!

Das Stadthotel am Adenauerplatz in Marktheidenfeld , im Landkreis Main-Spessart bietet wie folgt:

Das im Jahr 2019 eröffnete Hotel liegt zentral am Adenauerplatz/Rathausparkplatz in der Altstadt. Die Einzel-,Doppel- und Familienzimmer im funktionellem Design sind alle mit WLAN, LCD-Fernseher, wahlweise Balkon/Terrasse, sowie Bad mit Dusche und WC und Haartrockner ausgestattet.

Im Haus steht Ihnen ein Frühstücksraum, Unterstell Möglichkeiten für Fahr-und Motorräder zur Verfügung. Am Haus auch der Rathausparkplatz mit Tiefgarage.

Die Stadt Marktheidenfeld mit seinen rund 11.500 Einwohner hat eine ausgezeichnete Infrastruktur, hervorragender Wohnwert, Gewerbebetriebe in großer Branchenvielfalt und viele Arbeitsplätze, gute Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten und eine hohe Lebensqualität.

Marktheidenfeld liegt am Main und lebt mit dem Main – weder Straßen noch Schienen oder Großparkplätze trennen die Menschen vom Fluss. Es gibt ein großes Netz von gut ausgebauten Rad- und Wanderwegen. Begünstigt ist Marktheidenfeld auch durch die Autobahnanbindung. In einer bis eineinhalb Stunden erreichen wir Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart, Erfurt – das ist ein unschätzbarer Vorteil vor allem für die Firmen, die hier ihren Sitz haben. Rund 10.500 Arbeitsplätze bieten die Betriebe in Marktheidenfeld in umweltfreundlicher Industrie, in leistungsfähigen Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben und bedeutendem Handel.