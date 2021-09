Home Staging: Die Kunst der Einrichtung

Mit der richtigen Einrichtung können Vermieter von Ferienwohnungen mehr Buchungen erzielen

Bremen, 28. September 2021. Mit dem Wachstum und der zunehmenden Wettbewerbsfähigkeit bei der Vermietung von Ferienwohnungen spielt die Einrichtung einer Ferienimmobilie eine immer entscheidendere Rolle und trägt maßgeblich zum Vermietungserfolg bei. Sie ist ausschlaggebend dafür, ob Gäste wiederkommen oder nicht. Durch die Hilfe von professionellen Home Stagern können Vermieter das Beste aus ihren Immobilien herausholen und aus der Masse hervorstechen. Die optimale Inszenierung steigert die Attraktivität der Wohnräume. Ferienimmobilien lassen sich so schneller und zu höheren Preisen vermieten.

„Der erste Eindruck zählt. Eine Ferienwohnung muss den potenziellen Urlauber auf den ersten Blick überzeugen, denn die nächste Unterkunft ist meist nur einen Klick entfernt“, weiß Franziska Borel, Pressesprecherin des Online-Portals Traum-Ferienwohnungen. Wer vermietungsfreie Zeiten nutzt, um seine Wohnungen aufzuhübschen und professionelle Bilder zu erstellen, ist gut beraten: „Eine ästhetisch eingerichtete Unterkunft mit entsprechenden Fotos erhält doppelt so viele Buchungsanfragen als weniger professionell gestaltete Inserate“, so Borel. Weiterhin lassen sich hierdurch höhere Mietpreise für die Unterkünfte erzielen. Die Home Stagerin Anke Lachmuth von I LOVE HOME aus Hamburg setzt Wohnungen und Häuser optimal in Szene und legt hohen Wert darauf, echte Wohlfühloasen zu schaffen. Lachmuth hat bereits mehrere Wohnungen von Vermietern des Portals Traum-Ferienwohnungen neu eingerichtet.

Fast schöner als zu Hause

Ziel der mehrfach ausgezeichneten Einrichtungsexpertin ist, dass sich die Urlauber in der Wohnung wirklich wohlfühlen und es „fast schöner ist als zu Hause“. Dafür überlegt sich Frau Lachmuth zunächst ein ganzheitliches Konzept für die entsprechende Ferienwohnung: „Ich mache vor Beginn für mich so etwas wie eine Bestandsaufnahme und gucke auch darauf, ob die Wohnung eventuell eine neue Küche oder nur neue Stühle braucht.“ Gemeinsam mit dem Besitzer klärt sie ab, wie umfassend das Umstyling der Wohnung gewünscht ist. Die komplette Einrichtung dauert etwa zwei Wochen.

Akzente setzen

Bei der Farbgestaltung ist nach Ansicht der Einrichtungsexpertin meist weniger mehr. Sie geht grundsätzlich von einer Farbe aus und wählt dazu verschiedene Farbabstufungen. Dieses Farbkonzept zieht sich dann durch die gesamte Einrichtung. „Das bringt eine unglaubliche Harmonie und Stimmigkeit in die gesamte Wohnung“, so Anke Lachmuth. Durch einfache Dekorationselemente wie Kissen setzt die Home Stagerin Highlights und Akzente im Wohn- oder Schlafzimmer. Dabei arbeitet sie gern mit verschiedenen Materialien. Bei der Möbelauswahl geht sie keine Kompromisse ein und gibt erst Ruhe, bis sie das richtige Möbelstück gefunden hat. Lachmuth: „Ich möchte jede Wohnung so einrichten, dass sie auch in einem Hochglanzmagazin abgebildet werden könnte.“

Auf www.traum-ferienwohnungen.de/vermieter-magazin finden Gastgeber weitere hilfreiche Tipps von Experten zur erfolgreichen Vermietung von Ferienwohnungen oder Ferienhäusern. Seit 2001 unterstützt der Online-Marktplatz Besitzer von Ferienimmobilien bei der Vermarktung ihrer Unterkünfte. Weitere Informationen und Bilder zum Thema Home Staging finden sich in dem Newsportal von Traum-Ferienwohnungen.

Seit 2001 bringt der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen Urlauber und Gastgeber persönlich und direkt zusammen. Gastgeber können einfach, transparent und erfolgreich ihre Ferienunterkunft inserieren. Urlauber wählen aus über 100.000 Feriendomizilen in rund 70 Ländern ihre Traum-Ferienwohnung aus. Neben klassischen Ferienhäusern und -wohnungen stehen auch außergewöhnliche Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, umgebaute Windmühlen oder Schlösser auf dem Urlaubsprogramm. Jedes Jahr suchen über 47 Millionen Urlauber ihre perfekte Ferienunterkunft bei Traum-Ferienwohnungen. Auch deshalb vertrauen rund 30.000 Vermieter langfristig auf die Bremer Experten im Bereich Ferienhausurlaub. Seit Mai 2019 ist die Traum-Ferienwohnungen GmbH Teil von OYO Vacation Homes, einem der führenden Unternehmen im Bereich Ferienhausvermietung in Europa. Neben Traum-Ferienwohnungen befinden sich unter diesem Dach auch der niederländische Full-Service-Ferienhausanbieter Belvilla und das dänische Unternehmen DanCenter. Weitere Informationen unter www.traum-ferienwohnungen.de

