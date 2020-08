Holzbauwelt-Partner bauen energiesparende Holzhäuser

Wohngesundheit fängt bei den Baustoffen an Die meisten Menschen verbringen bis zu 90 Prozent ihrer Lebenszeit in Innenräumen. Gut, wenn dort ein gesundes Raumklima herrscht. Immer mehr legen Bauherren und Architekten Wert auf gesundes und nachhaltiges Bauen. Dabei spielt der natürliche Werkstoff Holz eine wichtige Rolle und kann hier seine ganzen Qualitäten entfalten. Holz in Innenräumen hat eine positive Auswirkung auf das Wohlbefinden. Was von vielen...