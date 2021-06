Holz Greiter relauncht die Unternehmenswebsite nach Mobile First Konzept mit einem Hauch von Wellness

Was Holz Greiter mit Wellness verbindet? Nicht nur das beliebte Weißtannenholz für private SPA-Bereiche… Der mobile-friendly Website-Relaunch ist seit ein paar Wochen live.

Seit Ende März ist Holz Greiter aus Kempten mit dem modernen Relaunch der Website online. „Die neue Seite ist ganz anders, als man das in unserer Branche so kennt“, sagt Sylvester Greiter, Geschäftsführer der Holz Greiter GmbH. In seinen regelmäßigen Besucherstatistiken der Website spiegelte sich der weltweite Suchmaschinen-Trend namens „Mobile First“ wider: „Im Jahr 2020 kamen mehr als 50 Prozent unserer Seitenaufrufe von mobilen Geräten. Größtenteils wurden Themenseiten zu Produkten unserer Ausstellung ausgewählt. Das war für uns der Anlass, unsere Website generalzuüberholen und nach unseren Stärken und Besonderheiten auszurichten.“

Ein Hauch von Wellness für das mobile Webdesign

Holz Greiter ist ein Traditionsbetrieb in Kempten im Allgäu, der seit Generationen als Plattform und Treffpunkt für Handwerker, Architekten, Inneneinrichter und private Bauherren agiert. In der 800 Quadratmeter großen Ausstellung werden unterschiedliche Bodenbeläge (Echtholz- und holzähnliche Oberflächen), mehr als 100 verschiedene Türen und Terrassendielen präsentiert. Ein Dorado für die Bemusterung. Das Feeling und den Komfort der Ausstellung über die Website zu kommunizieren und die Website-Besucher zu einem Beratungstermin in der Ausstellung zu motivieren, zählten zu den wichtigsten Anforderungen an das neue mobile Webdesign.

Für das Konzipieren des Kundenwegs (Customer Journey) vom ersten Kennenlernen online bis zur Beratung in der Ausstellung ließ sich Sylvester Greiter inspirieren von der Vorgehensweise von Wellnesshotels. Was zunächst für einen Holzfachhandel ungewöhnlich klingt, hat Strategie: Sich online mit vielen Fotos und Videos authentisch, einladend und klar präsentieren, den Website-Gast zu einer komfortablen Terminvereinbarung motivieren (mit Hilfe von Call-to-action Buttons), um seine Erwartungen mit der Fachberatung vor Ort noch zu übertreffen… Denn das „Wohnfühlen“, wie Holz Greiter das aktive Erleben und Spüren unterschiedlicher Materialien in der Ausstellung beschreibt, prägt den emotionalen Verkaufsvorteil (ESP, Emotional Selling Proposition), den die neue Website verkörpert. Der User bekommt bereits vor seinem Besuch eine konkrete Vorstellung, was ihn – und dass ihn etwas Besonderes – erwartet.

Benutzerfreundliche und intuitive Navigation für Handwerker und Privatkunden

Holz Greiter möchte allen Ziel- und Nutzergruppen der Website gerecht werden und die Infos bieten, nach denen der User sucht. Handwerker gelangen mit nur einem Klick in ihren gewohnten Fachbereich. Privatkunden, Architekten und Einrichter verschaffen sich mit Hilfe einer intuitiven Menüführung, zahlreicher Bewegtbilder, Animationen, vieler Ambiente-Fotos und Erklärvideos einen Überblick und informieren sich über ihre Möglichkeiten. Am Ende steht immer die Einladung zum persönlichen Gespräch in der Ausstellung. „Vergleichbar mit Urlaubsresorts oder Kreuzfahrtschiffen zeigen wir mit meist bewegten Bildern zum Seiteneinstieg, was in unserer Ausstellung in der Ulmer Straße möglich ist.“

In der mobilen Version wurde das Hauptmenü zur Verbesserung der Usability nach unten verlegt. Die integrierte Suchfunktion erleichtert die Navigation bei konkreten Anliegen. Im FAQ-Bereich erklärt das Team von Holz Greiter Fachbegriffe und gibt im Vorfeld der persönlichen Beratung Antworten auf die meistgestellten Fragen.

