Hollyland Streamix M1: Sechs-Kanal-Streaming bereit für die Rückkehr von Live-Events

Mit Unterstützung für fünf Video-Feeds, WLAN und 1080p HD-Video ist der Streamix M1 bereit, Ihr Partner bei der Rückkehr von Live-Events zu sein

Shenzhen, China, 29. Juni 2021 – Wenn sich die Welt wieder öffnet und Live-Events zurückkehren, ist der Streamix M1 von Hollyland Ihre erste Wahl für einen benutzerfreundlichen, tragbaren und zuverlässigen Kanal-Mixer, der Event-Veranstalter bis zu sechs Videoquellen für ihren Stream in atemberaubendem 1080p HD zur Verfügung stellen kann – mit Verbindung über WLAN oder Ethernet-Kabel.

Gleichzeitiges Umschalten zwischen sechs Videoquellen

Mit dem Streamix M1 können Sie jeden Winkel Ihrer Veranstaltung aufnehmen durch die Unterstützung von bis zu sechs Videoquellen. Sie müssen sich auch keine Sorgen um die Unterstützung bestimmter Kameras machen, da der Streamix M1 zwei SDI-, zwei HDMI- und einen RJ45-Anschluss sowie Unterstützung für das Streaming über Handykameras mit der Streamix-App bietet. Der Streamix M1 unterstützt auch die Steuerung von PTZ-Kameras über RJ45, was dem Event-Manager eine neue Ebene dynamischer, kreativer Echtzeitfunktionen bietet.

Das bedeutet, dass Sie die ganze Aufregung und Action eines Sportereignisses festhalten oder während einer Konferenz Kameras auf allen Rednern einer Podiumsdiskussion einsetzen können, ohne sich Gedanken über die Neupositionierung der Kameras machen zu müssen.

RTMP-Unterstützung: Jede Plattform funktioniert!

Heutzutage gibt es so viele neue Streaming-Plattformen und es kommen ständig neue auf den Markt. Wenn Sie auf der falschen Plattform streamen, verpassen Sie möglicherweise Ihr Publikum, das seine Inhalte lieber woanders sieht.

Der Streamix M1 unterstützt jede RTMP-unterstützte Plattform, d. h. Sie können auf bis zu drei Plattformen gleichzeitig streamen: Facebook, YouTube, Twitch oder einer von Hunderten anderer Plattformen, die das RTMP-Protokoll unterstützen.

Mit nur einem Klick wird Ihre Veranstaltung auf verschiedene Plattformen gestreamt und lenkt die Aufmerksamkeit der Welt auf Ihre Präsentation, unabhängig von der bevorzugten Plattform des Publikums.

Kabelgebundene und kabellose Verbindungen für reibungsloses Streaming

Manchmal müssen Sie bei der Konnektivität flexibel sein, da Live-Events, die draußen oder an anderen Veranstaltungsorten stattfinden, möglicherweise nicht perfekt eingerichtet sind, um eine Verbindung mit dem Internet zu ermöglichen.

Für den Streamix M1 ist dies kein Problem. Der Streamix M1 unterstützt sowohl kabelgebundene als auch kabellose Verbindungen und ermöglicht es Ihnen, sich mit dem Internet zu verbinden und Ihre Veranstaltung unabhängig von Ihrem Standort zu streamen.

Manchmal sind Verbindungen von entfernten Standorten nicht so zuverlässig wie die von einem Studio, daher unterstützt der Streamix M1 mehrere Videobitraten, die je nach verfügbarer Bandbreite und gewünschter Auflösung optimiert werden können.

Intelligenter Stromausfallschutz und 256 GByte RAM

Bandbreite ist nicht das einzige Problem in diesem Bereich. Strom kann manchmal auch ein Problem sein. Um vor beschädigten Dateien durch eine unterbrochene Stromversorgung zu schützen, verfügt der Streamix M1 über einen intelligenten Stromausfallschutz, der es ermöglicht, die Dateien ordnungsgemäß zu speichern und das System sauber herunterzufahren, um Datenintegrität zu bewahren.

Darüber hinaus hat der Streamix M1 256 GByte Hauptspeicher an Bord, mit dem Sie das laufende Live-Programm aufzeichnen und gleichzeitig gespeicherte Videos im Programm-Feed anzeigen können. Dies ist nützlich, wenn der Regisseur zu einer Werbung oder anderen offiziellen Bekanntmachungen wechseln und das Live-Programm mit einer leichten Verzögerung fortsetzen muss.

Erfahren Sie mehr hier: http://www.hollyland-tech.com/products/detail-51.html

Bezugsquelle:

Holland Streamix M1 wird zu einem UVP von 2.549 € (ohne MwSt.) erhältlich sein.

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. („Hollyland“ oder „Hollyland Technology“) bietet seinen Kunden weltweit professionelle Lösungen, die speziell für drahtlose Daten-, Audio- und Videoübertragung sowie drahtlose Intercom-Lösungen entwickelt wurden – seit 2013.

Durch all seine technologischen Fortschritte, Innovationen und Dienstleistungen wird Hollyland schnell zum wettbewerbsfähigsten globalen Anbieter von drahtlosen Geräten und Lösungen und ist darauf ausgerichtet, die Zusammenarbeit in jeder professionellen Umgebung, in der Audio- und Videoübertragung oder -kommunikation in Echtzeit erforderlich ist, zu verbessern und zu erleichtern. Wir investieren über 25 % des Jahresumsatzes in die Entwicklung neuer Projekte.

Wir bedienen viele Märkte, darunter Filmproduktion, Fernsehaufnahmen, Videoproduktion, Rundfunk, Live-Streaming, Live-Events und Ausstellungen. Unsere Produkte haben dabei durchgehend Produktions- und Kommunikationsanforderungen unterschiedlicher Größe und Komplexität erfüllt. Weitere Informationen finden Sie unter www.hollyland-tech.com

