Holisticsana: Die ganzheitliche Methode, um endlich ein schmerzfreies Leben zu führen

Langfristige Ursachenbekämpfung statt kurzfristig wirkender Medikamente: Holisticsana gilt als ganzheitliche Methode, die bereits vielen Menschen helfen konnte.

Endlich wieder ein schmerzfreies Leben zu führen und Schmerzen langfristig beseitigen, das wünschen sich viele. Jetzt gibt es endlich eine Möglichkeit, das zu erreichen.

Die allermeisten Menschen leiden im Laufe ihres Lebens an den unterschiedlichsten Schmerzen. Selbst in sehr jungen Jahren sind vor allem Rücken- und Kopfschmerzen heute allgegenwärtig, was viele Ursachen haben kann. Treten Schmerzen im Alltag auf, wird häufig auf schnell helfende Schmerzmittel zurückgegriffen – obwohl den meisten Menschen bewusst ist, dass solch eine Symptombekämpfung weder gesund sein kann, noch langfristig die Schmerzen beseitigt.

Um diesem Dilemma zu entkommen, um das eigene Leben wieder schmerzfrei zu genießen und um den eigenen Körper auf lange Sicht gesund zu erhalten, hat sich Claudio Leonardo Trento der Schmerzbekämpfung auf eine völlig neue Art und Weise genähert. Der Baden-Württemberger hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Gesundheitsbewusstsein der Menschen durch inspirierende Maßnahmen positiv zu beeinflussen, sodass sie ihren Fokus auf den Ursprung ihrer Leiden und nicht auf deren Symptome richten.

Der Autor und Schmerzcoach Claudio Leonardo Trento bezeichnet sich selbst als Dolmetscher für Körperkommunikation. Dabei ist er in der Lage, die Sprache des menschlichen Körpers für jeden verständlich zu übersetzen, indem er pragmatische Wege aufzeigt, zur eigenen, ursprünglichen Vitalität zurückzufinden. Sein Motto “den Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen” ist gleichzeitig seine Mission: Bis heute hat der Schmerzcoach mit seiner Holisticsana-Methode bereits über 10.000 Trainer, Ärzte und Therapeuten fortgebildet und vielen Patienten geholfen, endlich schmerzfrei leben zu können.

Entwickelt hat Trento seine Holisticsana-Methode aufgrund seiner eigenen Schmerzhistorie: “Ich war selbst mein bester Patient. Ich hatte enorme Rückenprobleme, bei denen mir die Schulmedizin nicht weiterhelfen konnte – so kam ich auf Holisticsana.” Dabei stellte sich der heute auch in der Medizin populäre Coach unentwegt dieselbe Frage nach der optimalen Nutzung des menschlichen Körpers. “Programme, die von der Natur vorgesehen sind, sollten entsprechend erfüllt werden. Ähnlich einem Auto, das hin und wieder auf der Autobahn gefahren werden sollte, statt immer nur im ersten Gang zu schleichen.”

Bei der Entwicklung von Holisticsana wie auch in seiner täglichen Arbeit steht die Wissenschaft laut Aussage von Trento an zweiter Stelle. Wichtiger sei, dass der Körper funktioniere – und dabei gebe ihm die Erfahrung mit seinen Patienten recht. Sein erklärtes Ziel ist es, Volkskrankheiten wie Rückenschmerzen, Schulterprobleme, Kopfschmerzen und andere Schmerzzustände zu lindern.

Seit über 16 Jahren wendet er seine Holisticsana-Methode nun in der Praxis an und perfektioniert sie weiterhin. Dabei hat er stets den Ursprung der Schmerzen sowie die Evolution im Blick, um anhand logischer Schlussfolgerungen seine Bewegungstherapie ständig weiterzuentwickeln. Neben Ärzten und Therapeuten sind vor allem schmerzgeplagte Patienten von Holisticsana begeistert und besuchen die Seminare in Scharen. Interessierte sollten sich daher beeilen, denn die Fortbildungen des Schmerzcoaches sind meist schnell ausgebucht.

Holisticsana folgt einem ganzheitlichen Ansatz, der den Menschen dabei hilft, ihren Wohlfühlkörper zu erreichen und neben Schmerzen auch Allergien zu bekämpfen.

