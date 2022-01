Holger Kliebe wird neuer CFO bei SER

Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 wird Holger Kliebe zum neuen Chief Financial Officer (CFO) der SERgroup Holding International GmbH ernannt und zugleich Mitglied der Geschäftsführung. SER zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Enterprise Content Management und Lösungen für intelligentes Informationsmanagement.

– Verstärkung des Management-Teams zur Förderung von Wachstum und M&A

– Fundierte internationale Erfahrung als Finanzexperte

– Dynamische, innovative Interpretation der CFO-Rolle

Mit Holger Kliebe konnte SER einen international erfahrenen Finanzexperten als neuen Chief Financial Officer (CFO) gewinnen. In dieser Funktion verantwortet er die Bereiche Finance, Controlling, Recht, Facilities, Order Processing und Administration.

„SER steht für hervorragende digitale Lösungen im Bereich Intelligent Content and Process Automation und hat ein enormes Markt- und Wachstumspotential. Dieses will ich gemeinsam mit meinen Kolleg*innen heben und gestalten. Bei dem eingeschlagenen Wachstumspfad nimmt die CFO-Rolle eine wichtige Funktion ein. Um erfolgreich zu arbeiten, werden wir uns noch stärker am Kundennutzen ausrichten. Das ist auch für die Bereiche ohne direkten Kundenkontakt enorm wichtig. Mein Ziel ist es ein Umfeld mit modernen Technologien und einem hohen Grad an Innovation zu schaffen und sie gemeinsam mit dem Team umzusetzen. Ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe!“, führt Holger Kliebe aus.

In seiner vorherigen Position agierte der 43-jährige als kaufmännischer Leiter und Mitglied der Geschäftsleitung des Softwareunternehmens INFORM GmbH sowie als Beirat der Firma logisticar GmbH. Davor war er in verschiedenen Funktionen von namhaften Unternehmen wie der Klaus Steilmann GmbH & Co.KG und der Grünenthal Gruppe tätig – sowohl im In- als auch im Ausland. Er verfügt über 18 Jahre Erfahrung im Finanzbereich auf operativer und strategischer Ebene.

„Mit Holger haben wir einen exzellenten Manager und versierten Finanzexperten gefunden, der unser Führungsteam hervorragend ergänzt. Mit seinem dynamischen Ansatz und seinem Know-how im Bereich Software und Digitalisierung passt er perfekt zu uns. Mit seiner Expertise in Strategieentwicklung und M&A wird Holger uns maßgeblich dabei unterstützen, den erfolgreichen Wachstumskurs von SER weiter voranzutreiben und zu beschleunigen“, freut sich Dr. John Bates, Executive Chairman der SER Group.

Holger Kliebe ist Diplom-Kaufmann (FH) für Wirtschaftswissenschaften und Bachelor of Business Administration (BBA).

Über die SER Group

Die SER Group ist einer der weltweit führenden Software-Anbieter für Enterprise Content Management (ECM). Mehr als fünf Millionen Anwender arbeiten täglich mit der Doxis4 ECM-Plattform der SER Group – on-premises, hybrid oder in der Cloud. Mit ihren einheitlichen ECM, BPM, Collaboration & Cognitive Services gestalten mittelständische Unternehmen, Konzerne, Verwaltungen und Organisationen digitale Lösungen für ihr intelligentes Informations- und Prozessmanagement. Die SER Group blickt auf 35 Jahre Erfahrung zurück und ist weltweit an 22 Standorten mit über 630 Mitarbeiter*innen vertreten.

