Hofheimer Sinngespräch am 4.09.2020: Spieglein, Spieglein an der Wand …

"Respect, Don"t Panic! (Corona Rhapsody)" des Berliner Künstlers "Jo Oliver" ist ein Appell gegen die zunehmende Spaltung unserer Gesellschaft Dieser Song ist ein Aufruf gegen die zunehmende Spaltung in unserer Gesellschaft: "Wenn wir nicht lernen einander zuzuhören und respektvoll miteinander umzugehen, werden wir in ein paar Jahren "amerikanische Verhältnisse" haben", so der in Berlin lebende Künstler. Gerade in Corona-Zeiten scheiden sich die Geister im richtigen...