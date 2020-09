Hofgarten Solingen sucht Solinger Gesichter

Start der Aktion Faces of Solingen

Bitte recht freundlich, liebe Solinger! Denn am 07. September startet der HOFGARTEN SOLINGEN die Aktion “Faces of Solingen”. Bis zum 08. Oktober sind alle Solingerinnen und Solinger wöchentlich aufgerufen, ein Lieblingsfoto oder ein Selfie von sich als private Nachricht an die Facebook-Seite des Centers zu senden. Damit nehmen sie an einem Gewinnspiel mit außergewöhnlichen Preisen teil. Die insgesamt zehn Gewinner bekommen ihr Porträt als individuelles Gemälde geschenkt. Der Maler und Cartoonist Michael Strogies setzt dazu die eingereichten Fotos in digitale Zeichnungen um, die er anschließend auf Leinwand verewigt. Die fertigen Kunstwerke werden vom 19. bis 24. Oktober im HOFGARTEN SOLINGEN ausgestellt und am 24. Oktober um 14 Uhr feierlich von Michael Strogies an die Gewinner überreicht.

“Jeden Tag kommen viele unterschiedliche Menschen zu uns in den Hofgarten. Um unsere Besucherinnen und Besucher noch besser kennenzulernen, starten wir die Aktion “Faces of Solingen”. Wir sind gespannt auf viele schöne Fotos”, sagt Ralf Lindl, Center Manager des HOFGARTEN SOLINGEN. “Mit der Aktion möchten wir unsere Besucher überraschen und ihren Shoppingbesuch bei uns mit unvergesslichen Erlebnissen verbinden.”

Die Teilnahme an “Faces of Solingen” ist einfach: Zum Auftakt der Aktion präsentiert Michael Strogies vom 07. bis 20. September im HOFGARTEN SOLINGEN seine Porträt-Malereien prominenter Persönlichkeiten und lokaler Influencer. Darunter beispielsweise das Solinger Prinzenpaar 2020 und Panagiota Petridou, die beliebte Fernsehmoderatorin aus Solingen. Mit der Ausstellung erhalten die Besucher einen Vorgeschmack auf die Kunst des Malers und seine inspirierende Technik. Im Zeitraum vom 07. September bis 08. Oktober können alle Interessierten montags bis donnerstags ihr Porträt-Foto oder Selfie als private Nachricht an die Facebook-Seite des Centers senden. Zwischen dem 11. September und dem 12. Oktober – immer von Freitag bis Montag – finden auf Facebook die Abstimmungen für die Wochensieger statt. Die Bilder mit den meisten Stimmen gewinnen. Die zwei Wochensieger werden jeweils am Montagmittag informiert. Zugleich beginnt die künstlerische Arbeit von Michael Strogies. Die fertigen Gemälde der insgesamt zehn Gewinner werden vom 19. bis 24. Oktober im HOFGARTEN SOLINGEN ausgestellt.

Die Teilnahme an der Aktion “Faces of Solingen” ist ab dem 07. September hier möglich. Die Online-Abstimmungen finden zwischen dem 11. September und dem 12. Oktober statt. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Über den HOFGARTEN SOLINGEN

Im Herzen von Solingen bietet das Einkaufszentrum HOFGARTEN SOLINGEN auf drei Ebenen 70 Shops mit einem attraktiven Sortiment, viele Dienstleistungen, Restaurants und 600 Parkplätze. Auf 28.400 Quadratmetern Gesamtmietfläche (GLA) sind angesagte internationale und nationale Einzelhändler sowie lokale Anbieter mit einem hochwertigen Sortiment vertreten. Die Ankermieter sind dm, Edeka, H&M, Saturn, Spiele Max und TK Maxx. Erstklassige Dienstleistungen runden das attraktive Einzelhandelsangebot ab. Der HOFGARTEN SOLINGEN wurde am 24. Oktober 2013 eröffnet. Für das Centermanagement ist die CEMAGG Management GmbH zuständig.

Bildquelle: Michael Strogies