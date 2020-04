Hörbuch für Kinder – Benito und seine Freunde

Ein fröhlicher Zirkusclown auf Abenteuerreise

Bald ist es soweit – Noch im April werden für Kinder von 3 – 6 Jahren die Abenteuer von “Benito” und seinen Freunden als Hörbuch und eBook veröffentlicht. Das Hörbuch hat eine Länge von fast 30 Minuten und soll trotzdem nur 1,99 € als Download kosten. Obwohl hierfür extra verschiedene Musiktitel und Geräuschkulissen produziert wurden, wollte die Autorin in dieser Zeit den Eltern für wenig Geld eine kleine Verschnaufpause gönnen. Das eBook von Benito und seinen Freunden wird daher auch nur 1,99 € kosten, obwohl es durch mehr als 30 exklusiven Zeichnungen zu einem spannenden Bilderbuch mit Erzähltexten wurde.

ZUR GESCHICHTE:

“Benito”, der fröhliche Clown, lebt in einem kleinen Dorf ganz in eurer Nähe. Er hat einen großen Traum. Er möchte, wie jeder Clown, in einem richtigen Zirkus leben und arbeiten. Seine besten Freunde, die Eule HU und das Schwein LUDWIG, begleiten ihn bei seinen Abenteuern. Das besondere an BENITO ist: er kann mit allen Tieren sprechen und sie auch verstehen. Da ist klar, das diese drei Freunde zusammen noch viele Abendteuer erleben. Hoppla Hop – Auf geht’s

ZUR AUTORIN:

Die familiären Wurzeln von Hanna Davis liegen in Kanada. Ihr Arbeitsfeld ist seit über dreißig Jahren der Elementarbereich im Kindergarten. Sie ist Erzieherin, Heilpädagogin und war viele Jahre Qualitäts-Sicherheitsbeauftragte für pädagogische Fachkräfte. Ihr bevorzugtes Arbeitsgebiet ist die Inklusion im Kindergartenbereich.

Der Arbeitsalltag von Hanna Davis gab ihr die Idee zu den Abendteuern von “Benito” und seinen Freunden. Immer wenn das Buch in ihrem Kindergarten zum Einsatz kommt ist es für sie eine große Freude das Lachen der Kinder zu hören und dabei das Leuchten in ihren Augen zu sehen. Darum war es ihr auch ein besonderes Anliegen das gleichnamige Hörbuch im Tonstudio persönlich einsprechen zu dürfen. Wir dürfen gespannt sein!

Die Firma Meyer-Personal gibt es seit 2014 in der HafenCity Hamburg. Neben der klassischen Personalvermittlung kümmert man sich dort auch um das Anliegen vieler Künstler und Künstlerinnen, Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen, Veranstaltern und Marketingabteilungen zu bekommen. Da ihn die Geschichten von Benito und die Motivation der Autorin Hanna Davis sehr berührt haben, kümmert er sich auch um ihr Buch-Projekt.

Kontakt

MEYER PERSONAL

Ingo Meyer

Am Kaiserkai 69

20457 Hamburg

040-537985600

info@meyer-personal.de

http://meyer-personal.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.