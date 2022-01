Höhere Preise erzielen: Wie Onlineshops wertvolle Premium-Kunden gewinnen

Freiburg im Breisgau (ots) Der Handel wandert immer weiter ins Internet. Unternehmen, die den Anschluss nicht verpassen wollen, müssen spätestens jetzt ihre Online-Präsenz an die Kundenbedürfnisse anpassen, um einen treuen Kundenstamm aufzubauen und die Gewinne zu steigern. Doch oft laufen die Bemühungen ins Leere, da die Optimierung eines Onlineshops viel Expertise und vor allem praktische Erfahrung erfordert.

„Die Schwerpunkte des Experten für E-Commerce liegen bei Shop-Aufbau und -Skalierung. Die Umsatzsteigerung wird zum Selbstläufer, wenn die Strategie stimmt“, weiß Sven Lang, Agenturinhaber der Lang Consulting Group GmbH und Berater im E-Commerce Bereich. In folgendem Gastbeitrag verrät er, wie Onlineshops wertvolle Premium Kunden gewinnen und damit höhere Preise erzielen.

Wer Erfolg im E-Commerce möchte, kann ihn auch bekommen

„Die Strategie für ein erfolgreiches Online-Business muss individuell erarbeitet werden“, sagt Sven Lang. „Nur, wenn die Zielgruppe spürt, dass ein Onlineshop Professionalität und Qualität ausstrahlt, werden Kaufinteressenten auch zu wertvollen Premium-Kunden, die den gewünschten Erfolg bringen“. Aber wie vermitteln Unternehmen ihrer Zielgruppe das Gefühl, im besten Shop der Branche gelandet zu sein? Sven Lang rät, durch einen hoch qualifizierten Werbeauftritt, der exakt an die Vorlieben der Zielgruppe angepasst ist, Vertrauen aufzubauen und eine hohe Präsenz zu erzielen. Egal, wo der Kunde sich im Internet befindet, das Unternehmen muss Präsent sein.

Dazu zählt nicht nur ein starkes Branding, auch das Remarketing ist wichtiger Bestandteil der Strategie. „Je mehr Touchpoints ein Unternehmen kreieren kann, umso besser wird die Bindung der Kunden an den Shop als Marke“, erklärt Sven Lang. Als Mittel stehen Newsletter und Social-Media-Plattformen zur Verfügung, aber auch Aftersale-Prozesse und Suchmaschinenoptimierung müssen mit viel Fingerspitzengefühl aufeinander abgestimmt werden. Die Basis des Erfolgs ist und bleibt aber der eigentliche Onlineshop.

Premium-Kunden erwarten auch Premium-Shops

Die Details machen den Unterschied: So müssen Shop-Design, Angebot und Service perfekt ineinandergreifen, um wertvolle Neukunden zu generieren und die Bestandskunden langfristig zu begeistern. Ein Unternehmen sollte zum Beispiel unbedingt Siegel auf seiner Webseite präsentieren, die Vertrauen schaffen. Auch besondere Service-Leistungen wie ein versicherter Versand oder eine Kundenhotline fördern die Kundenbindung. Außerdem sorgt hochwertiges Content-Marketing nicht nur für hochwertigen Traffic auf der Webseite, es kommuniziert auch den Mehrwert der Produkte, „Kunden müssen wissen, was sie davon haben, wenn sie ein Produkt kaufen. Löst es Probleme? Lindert es Schmerzen? Verbessert es meine Lebensqualität?“, fragt Sven Lang und stellt damit genau die Fragen, auf die es ankommt.

Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem kaufkräftigen Kundenstamm ist das Bildmaterial. Langweilige Produktfotos funktionieren möglicherweise noch für Shops, die mit dem günstigsten Preis locken. Wer aber auf Kunden mit einem hohen Wert abzielt, muss Bilder für gutes Storytelling nutzen. Jede Zielgruppe will sich wiedererkennen, am besten in Produktfotos, die Geschichten über ein aktives und attraktives Leben erzählen und auch die Tonlage der Texte muss an die Träume der Zielgruppe angepasst sein.

Über Sven Lang:

Sven Lang ist der Geschäftsführer und Founder der Lang Consulting Group GmbH. Gemeinsam mit seinem Team konnte er bereits über 400 Kunden helfen, ihren Onlineshop erfolgreich zu skalieren und zu einer wahren Marke zu transformieren. Sie unterstützen ihre Kunden im E-Commerce durch bewährte Prozesse und erprobte Methoden. Die Kunden erhalten von ihnen genaue Vorgaben und Anleitungen, wie auch sie ihren Onlineshop in Bezug auf Sichtbarkeit, Kundengewinnung und Markenaufbau optimieren können. Weitere Informationen unter: https://langconsulting.de/ueber-uns/

