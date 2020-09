Höhere Biegeunempfindlichkeit der Draka Singlemode-Glasfaserkabel

Prysmian Group: BU Multimedia Solutions bietet Glasfaser-Portfolio ab sofort mit verbesserter Biegeleistung gemäß Standard G.657.A1

Köln, 4. September 2020 – Die BU Multimedia Solutions (MMS) der Prysmian Group hat ihr Portfolio an Draka Singlemode-Glasfaserkabel mit einer geringeren Biegeempfindlichkeit aufgerüstet. Mit dem Upgrade der G.652.D-Faser auf das Leistungsprofil der G.657.A1-Faser profitieren Kunden von höherer Biegeunempfindlichkeit ihrer installierten LWL-Netzwerkkabel. Die Draka G.657.A1-Fasern bieten höchste Zuverlässigkeit und Performance sowie geringe Dämpfungsverluste – gerade in kritischen Situationen. Sie ermöglichen enge Installationsradien und sind mit den G.652.D-Fasern vollständig kompatibel. Die Kabel werden zum selben Preis angeboten.

Der unaufhörlich ansteigende Datenverkehr erfordert einen explodierenden Bedarf an Übertragungskapazität und Netzwerkinfrastruktur. Nicht zuletzt begünstigen neue Technologien wie 5G, Internet of Things (IoT) und künstliche Intelligenz diesen Trend. Die optischen Netzwerke müssen sich diesen Anforderungen so schnell wie möglich anpassen, indem sie an Dynamik zulegen, höhere Kapazitäten und geringere Latenzzeiten bieten. Gleichzeitig nimmt die Dichte zu und die optischen Netzwerke kommen platztechnisch an ihre Grenzen.

“All dies führt dazu, dass Faserbiegungen immer wahrscheinlicher auftreten. Die Verhinderung von Leistungsverlusten aufgrund von Biegeeffekten spielt daher bei der notwendigen Umstellung auf flexible und zuverlässige Glasfaserkonnektivität eine immer größere Rolle”, sagt Gerard Pera, Product Manager LWL-Datenkabel von MMS, Prysmian Group. Mit dem Upgrade der Draka Singlemode-Glasfaserkabel von G.652.D-Faser auf G.657.A1 reagiert MMS auf die neuen Anforderungen. Gerard Pera: “Unsere neuen Glasfaser-Kabel sind deutlich unempfindlicher gegenüber Biegung, ohne hohe Verluste zu verursachen. Das gilt sowohl für die Verlegung in Boden-, Tür- und Fensterleisten als auch in Racks, in denen die Kabel aufgrund von Platzmangel stark gebogen sind.”

Gegenüber der bisher eingesetzten G.652.D-Glasfaser weisen G.657.A1-Fasern einen wesentlich geringeren Dämpfungsverlust auf. “Bei einer biegeunempfindlichen G.657.A1-Faser beträgt der Dämpfungsverlust beispielsweise nur 0,2 dB, wenn sie zweimal um einen Bleistift gedreht wird, während eine G.652.D-Faser bis zu 11 dB verliert”, so Gerard Pera. Die verbesserte Singlemode-Faser verfügt über ein Standard-Stufenindexprofil, das nicht durch zusätzliche Strukturen in der Ummantelung unterstützt wird. Dadurch ist sie zu allen installierten Netzanwendungen vollständig kompatibel.

Die Prysmian Group steht seit über 30 Jahren an der Spitze der Glasfasertechnologie und -entwicklung. Der führende Kabelhersteller fertigt alle Verkabelungsprodukte in seinen europäischen Produktionsstätten. Die BU MMS entwickelt optimierte Kabelsysteme, die auf der BendBright-Fasertechnologie basieren. Kunden profitieren von skalierbaren, physikalisch kompakten und investitionssicheren Lösungen, mit denen sie für künftige Anforderungen bestens gerüstet sind.

Prysmian Group

Die Prysmian Group ist ein Weltmarktführer für Energie- und Telekomkabelsysteme. Mit ihren fast 140 Jahren Erfahrung, einem Umsatz von über EUR 11 Mrd., ca. 29.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern und 112 Werken, ist die Gruppe stark in High-Tech Märkten positioniert und bietet das größtmögliche Spektrum an Produkten, Dienstleistungen, Technologien und Wissen. Sie agiert in Geschäftsfeldern der Untertage- und Unterwasserkabel und Systemen zur Energieübertragung und -verteilung, mit Spezialkabeln für Anwendungen in vielen unterschiedlichen Industrien und Kabeln für mittlere und niedrige Spannung für den Bau- und Infrastruktursektoren. Für den Bereich der Telekommunikation fertigt die Gruppe Kabel und Zubehör für Stimm-, Video- und Datenübertragung und bietet ein umfassendes Spektrum an Glasfaserkabeln, Lichtwellenleitern und Kupferkabeln sowie Anschlusssystemen. Prysmian ist eine Aktiengesellschaft, die in der italienischen Börse, dem FTSE MIB Index, gelistet ist.

Weitere Informationen: http://www.prysmiangroup.com

Bildquelle: Draka/Prysmian Group