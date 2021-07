Hockey Nationalmannschaftsspielerin Anne Schröder wird neue TAO® Cosmetics Markenbotschafterin

TAO® Cosmetics Trading GmbH hat ein neues Werbegesicht: Die Bronzemedaillensiegerin bei den Olympischen Spielen in Rio Anne Schröder tritt ab sofort als Markenbotschafterin für den Kosmetikhersteller mit Sitz in Norderstedt auf. Die langfristig angelegte Zusammenarbeit fokussiert sich auf die Marke TAO® Cosmetics Trading GmbH, eine der führenden, kosmetischen Marken bei Dermatologen in Deutschland für gesunde Haut.

Bewusstsein für gesunde und schöne Haut soll weiter geschärft werden

Mit der Zusammenarbeit wollen beide Seiten dem Thema gesunde Haut zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen und für eine routinemäßige, präventive Pflege sensibilisieren. Die 26-Jährige wird das Unternehmen außerdem dabei unterstützen, kanalübergreifend zur Bekanntheitssteigerung der TAO® Cosmetics-Produkte beizutragen.

Um in ihrem Sport jahrelang zur internationalen Spitze zu gehören, ist für Anne Schröder der einwandfreie Zustand ihrer Haut von zentraler Bedeutung. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Gesunde Haut ist essentiell – gerade bei einer Sportart wie Hockey, mit teilweise extremen Temperaturen und Sonneneinstrahlung muss man sehr darauf achten“, so die Sportlerin. „Aber auch für die Menschen, die sich den täglichen Umwelteinflüssen aussetzen, ist es extrem wichtig, sich um eine gesunde Haut zu kümmern, weil die Haut, das größte Körperorgan, eigentlich permanent belastet wird. Entsprechend notwendig ist heutzutage eine tägliche Hautpflege.“

Auf Seiten des Kosmetikherstellers blickt man ebenfalls sehr optimistisch auf die Partnerschaft. „Wir sind sehr stolz, mit Anne Schröder eine der angesehensten und erfolgreichsten deutschen Hockeysportlerinnen als neue Markenbotschafterin für das Thema gesunde Haut gewonnen zu haben“, so Henning Nau, Geschäftsführer der TAO® Cosmetics Trading GmbH. „Frau Schröder hat vom ersten Gespräch an eine tolle Motivation für die Sache gezeigt. Sie gibt eine großartige Figur als Markenbotschafterin ab und wird uns beim Erreichen unserer Ziele optimal unterstützen.“

Weitere Informationen unter: https://tao-cosmetics.de

Über TAO® Cosmetics Trading GmbH:

Die TAO® ist ein innovatives, deutsches Unternehmen mit Sitz in Norderstedt bei Hamburg. Alle seit 1994 im In- und Ausland angebotenen Produkte inkl. Verpackungs- und Werbematerialien sind in Deutschland gefertigt: MADE IN GERMANY! Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit verbinden sich mit dermatologischem Wissen und kosmetologischer Erfahrung zu einer facettenreichen, effizienten Pflegelinie. Ausgangspunkt und ständige Herausforderung für die Entwicklung ist die wirksame Anwendung und unkomplizierte Verträglichkeit bei gesunder Haut, bei kosmetologischen Problemen und zur Nachbehandlung nach dermatologischen Krankheitsbildern und dermatologisch-ästhetischen Eingriffen.

