Hochzeitsfotograf Köln Fototipp. Deine besten Hochzeitsbilder!

Einladung zum Pre-Opening ins Loop5 am 13.06.2020 um 12:00 Uhr WEITERSTADT, 09. Juni 2020 Instagram, TikTok, Snapchat und Co. sind weltweite Phänomene! Aktuell werden weltweit in 2 Minuten mehr Bilder mit Mobiltelefonen aufgenommen als im gesamten 19. Jahrhundert zusammen. Eine Vielzahl davon landen auf dem Social-Media-Bildportal Instagram. Das Portal hat in Deutschland weit über 10.000.000 aktive Nutzer wöchentlich und über 6.000.000 täglich. Weltweit ist Instagram bereits...