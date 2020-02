Hochwertige und modische grosse Schuhe für Herren bei schuhplus

Grosse Schuhe für Herren von bekannten Marken

Wer auf großem Fuß lebt, kennt das Problem: Es gibt einfach nicht genügend Auswahl. Zwar bieten immer mehr Schuhgeschäfte auch grosse Schuhe für Herren an. Das Angebot ist jedoch meist so beschränkt, dass sich die Männer mit dem zufrieden geben müssen, das eben da ist. Das ist bei schuhplus nicht der Fall. Denn das Versandhaus hat sich ganz auf den Verkauf von Schuhen in Übergrößen spezialisiert und ist damit zum größten Anbieter in Europa geworden. Hier können Männer mit Schuhgröße 46 bis 54 nach Herzenslust shoppen und sich Ihre Favoriten einfach online bestellen. Bei Fragen steht eine Service-Hotline zur Verfügung.

Grosse Schuhe für Herren von bekannten Marken

schuhplus bietet seinen Kunden grosse Schuhe für Herren in allen erdenklichen Stilrichtungen. Von eher klassischen und zeitlosen Modelle über sportive und trendstarke Designs bis hin zu extravaganten Schuhen für den ausgefallenen Geschmack wird alles abgedeckt. Dabei greift schuhplus auf das Sortiment vieler bekannter Marken, wie zum Beispiel Josef Seibel, Timberland oder VANS zurück und ergänzt das Angebot durch seine Hausmarke. So fehlt es an nichts und die Männer können sich Ihre neuen Schuhe ganz bequem von zu Hause aus aussuchen. Bestellt und bezahlt wird per Klick. Dann schickt schuhplus die Schuhe sofort heraus, sodass sie binnen weniger Tage am Bestimmungsort ankommen. Zudem bietet das Unternehmen drei stationäre Ladengeschäfte, in denen die Herren sich die Schuhe vor Ort aussuchen können.

Grosse Schuhe für Herren für den urbanen Lifestyle

Sie sind lässig, superbequem und liegen voll im Trend – die Freizeitschuhe von schuhplus sind die optimalen Kombinationspartner für den momentan so angesagten urbanen Look, der auf vielfältige Art und Weise verwirklicht werden kann. Sehr gut geeignet sind beispielsweise die bunten Sneakers aus dem Webshop. Die harmonieren hervorragend mit einer Jeans im Used-Look und einer coolen Bomberjacke. Doch auch die vielen Schnürboots wirken extrem lässig und machen sich gut im Zusammenspiel mit einer Chinohose und einem Parka. Der Ethno-Look lässt sich hingegen mit einem Paar Mokassins aus hellbraunem Wildleder, einer beigefarbenen Hose und einem Strickpullover verwirklichen.

Elegante grosse Schuhe für Herren

Für das Geschäftsessen, das Business-Meeting oder den Alltag im Büro sind die eleganten Lederschuhe von schuhplus wie gemacht. Die gibt es sowohl in sehr schlichter Ausführung als auch mit dekorativen Kontrastnähten oder mit schicken Lochmusterungen. Ein stilvoller Anzug mit Hemd und Krawatte macht den Look komplett. Natürlich können Sie die hochwertigen Lederschuhe auch gut bei besonderen Anlässen, wie zum Beispiel auf einer Hochzeit oder bei einer Taufe tragen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.