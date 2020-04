Hochwertige Schuhe in Übergrößen Damen – Große Auswahl bei schuhplus

schuhplus – Europas größter Fachhandel für Schuhe in XXL

Die modebewusste Dame, die Schuhe in Übergrößen mit Stil sucht, ist bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen genau richtig. Im umfangreichen Online Sortiment des Fachhandels für Schuhe in XXL warten viele unterschiedliche Modelle in den Größen 42 bis 46 darauf entdeckt zu werden. Von der femininen Sandalette bis hin zum perfekt sitzenden Winterstiefel ist alles mit dabei.

Stilvolle Schuhe in Übergrößen Damen für jeden Anlass

Ob für einen Ausflug ins Grüne, für einen Bummel durch die Stadt oder für eine Party – bei schuhplus gibt es für jede Gelegenheit die perfekten Schuhe in Übergrößen Damen zu entdecken. Wer auf der Suche nach einem bequemen Freizeitschuh ist, findet im großen Online Shop jede Menge Schuhe mit sportiver Note. Egal ob im extravaganten Stil oder im schlichten, unifarbenen Design – das umfangreiche Sortiment lässt modebegeisterten Damen keine Wünsche offen. In Europas größtem Versandhaus für Übergrößen gibt es viele hochwertige Schuhe bekannter Modelabels zu entdecken. Neben der Schuhmarke Puma sind sportliche Schuhe der Marken Sketchers, Mustang oder Adidas mit dabei. Damen, die elegante große Schuhe online kaufen möchten, kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Ob mit großem oder kleinem Absatz – die edle Auswahl an Pumps und High Heels lässt die Herzen aller Glamour-Girls höherschlagen.

Schuhe in Übergrößen Damen perfekt in Szene setzen

Möchte man seine neuen Schuhe wirkungsvoll in Szene setzen, so benötigt es die richtige Kleidung. Wer mit seinen sportiven Sneakern einen lässigen Look kreieren möchte, kombiniert dazu eine ausgefranste Boyfriend-Jeans, ein weites Oberteil und eine bequeme Jacke aus softem Sweatstoff. Um glamouröse Schuhe in Übergrößen Damen wirkungsvoll zur Geltung zu bringen, trägt man zu seinen Pumps oder High Heels ein edles Cocktailkleid, einen feminin geschnittenen Jumpsuit oder eine lange, elegante Abendrobe. Schimmernder Schmuck rundet den besonderen Party-Look perfekt ab.

Neben einem großen Online Shop bietet der beliebte Schuhfachhandel seinen Kunden drei stationäre Filialen mit einem umfangreichen Angebot an stilvollen Schuhen in XXL. Wer hochwertige Schuhe in Übergrößen Damen im Fachgeschäft shoppen möchte, kommt in Dörverden, in Kaltenkirchen oder im Saterland voll auf seine Kosten. Am Firmenhauptsitz in Dörverden befindet sich mit einer Verkaufsfläche von 1100 qm die größte Filiale des Experten für Schuhe in Übergrößen. Wer in Kaltenkirchen shoppen gehen möchte, findet in der 600 qm großen Filiale im Ohland-Park viele stilvolle Schuhe in Übergrößen Damen. Auch die 800 qm große schuhplus-Filiale im Saterland ist einen Shopping-Trip wert. Egal ob elegante Pumps, sommerliche Sandalen oder sportliche Sneaker – hier ist für jede Fashionista etwas zu finden.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

