Hochwertige Hotelmöbel von CREAFORM

Made in Black Forest auch als Hotelzimmer-Leasing

Ein Hotelbesuch ist wie eine Erlebnisreise. Und Hoteliers wünschen sich nichts mehr, als dass sich ihre Gäste vom ersten Augenblick an wohlfühlen. Die Hoteleinrichtung, aber auch die Ausstattung der Zimmer spielen dabei eine wichtige Rolle. CREAFORM mit Sitz in Egenhausen im Schwarzwald hat sich auf die Konzeption von Apartments, Pensionen, Gästehäusern und Hotels spezialisiert und bietet darüber hinaus auch maßgeschneiderte Design-Konzepte.

Vielfalt und Individualität

Hoteldesigns sind eine Stilfrage – wir beantworten sie! Ob traditioneller Landgasthof, ein Wellnesshotel oder Pension an der Küste – wir verstehen die Objektanforderungen und kennen die Möglichkeiten an Oberflächen, Stoffen und Dekors. Aus einem breiten Fundus formen wir passende Farb- und Materialkonzepte, die wir gerne an die Wünsche unserer Kunden anpassen.

Service für Hoteliers

Bei der Zusammenarbeit mit CREAFORM machen sich 25 Jahre Erfahrung und die Inhouse-Produktion von Anfang an bezahlt: So entstehen ohne Reibungsverluste preiswerte Möbel, die die Zeit überdauern und mit einzigartigem Charme überzeugen. Planung, Produktion, Lieferung und Montage kommen aus einer Hand!

Qualität und Komfort für die Gäste

Zum Angebot gehört flexibles Mobiliar, das den Gästen in der Lobby, dem Frühstückszimmer oder dem Restaurant ausreichenden Komfort bietet, aber auch praktisch ist. CREAFORM möchte aber auch seinen Hoteliers nützliche Services bieten. Dazu gehören besonders funktionale einzelne Möbeln, die das Unternehmen individuell an den Stil des Hotels anpasst. Es stattet aber auch das komplette Hotel aus und bietet ganze Zimmersysteme an. Kunden können aus Modellvorschlägen auswählen oder sich themenbezogene Zimmer konzeptionieren lassen.

Beratung bei Ersteinrichtung oder Renovierung

CREAFORM berät Hotelbetreiber, die vor einer Ersteinrichtung oder Renovierung stehen und sich noch nicht sicher sind, welches Set-up das richtige ist. Schließlich gibt es viele Einrichtungsideen. Aber die zu finden, die den Geschmack der Gäste trifft und zum Flair des Hauses passt, ist eine besondere Herausforderung. Die Inneneinrichtungsexperten machen sich ein Bild von der Unterkunft und schlagen neben Möbeln auch passende Gardinen, Deko-Stoffe und Lichtkonzepte vor.

Flexible Finanzierung

Liquide bleiben trotz Neuanschaffung – das ist mit unserem flexiblen Finanzierungsmodell möglich. Neueinrichtung und -gestaltung tragen zu positiven Bewertungen bei, erhöhen den Bekanntheitsgrad und verbessern das Image eines Hotels. Wir bieten unseren Kunden all diese Vorteile an und sorgen mit Hotelmöbel-Leasing oder Mietkauf-Finanzierung für überschaubare Anschaffungskosten.

CREAFORM ist Spezialist für Hotelzimmereinrichtungen. Wir verfügen über langjährige Erfahrung im Einrichten von Pensionen, Hotels, Kurkliniken und Heimen. Durch modernste Fertigungsverfahren verbinden wir hohe Qualitätsanforderungen mit einem ansprechenden Preisniveau. Unsere Stärke sehen wir in der individuellen Kundenbetreuung und der Realisierung der Kundenwünsche mit Kompetenz und handwerklichem Können.

Kontakt

Creaform GmbH Hotelzimmer & Objekteinrichtungen

Jochen Henninger

Bergweg 1

72227 Egenhausen

07453 939010

–

info@creaform.de

https://www.creaform.de/hotelmoebel/

Bildquelle: @creaform.de