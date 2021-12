Hochwertige Drahtbiegeteile vom Hersteller aus Oberfranken

Drahtbiegeteile in unterschiedlichster Form und Größe sind in vielen Industriebereichen und Branchen unverzichtbar. Als Klammern und Bügel, als Federn und Spiralen spielen gebogene Drähte eine wichtige Rolle für das Funktionieren verschiedenster Maschinen, Geräte und Vorrichtungen – vom Rolladen bis zum Rasenmäher, von wichtiger Medizintechnik bis hin zu beispielsweise Bremssystemen Fahrzeugen.So ist es nur verständlich, dass bei der Herstellung von Drahtbiegeteilen Genauigkeit und Präzision, hochwertige Materialien und beste Verarbeitungsqualität von entscheidender Bedeutung sind. Noch dazu, wo häufig nicht Komponenten „von der Stange“ benötigt werden, sondern immer wieder individuelle, hochkomplexe Lösungen gefragt sind.Um solch anspruchsvolle Kundenvorgaben verlässlich erfüllen zu können und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu sein, bedarf es erfahrener und spezialisierter Zulieferer bzw. Hersteller von Drahtbiegeteilen, die nicht nur über die nötigen Drahtbiegemaschinen verfügen, sondern vor allem auch über die nötige Manpower, fundiertes Know-how und Fachkompetenz, mit dem sie ihre Kunden bei der Umsetzung individueller Lösungen beraten und unterstützen können. Armin Zecevic von DBS Drahtbiege Solutions im oberfränkischen Michelau sieht genau in diesem Punkt die große Chance heimischer Drahtbiege-Anbieter. Er setzt daher konsequent auf Qualität und Beratung und kann mit seinem eingespielten Team an Spezialisten und einem hochmodernen Maschinenpark aus CNC-Drahtbiegemaschinen nahezu jeden Kundenwunsch verwirklichen – kurzfristig, kostengünstig und ohne lange Lieferzeiten. „Unsere Kunden wissen die Schnelligkeit und Qualität unserer Arbeit zu schätzen“, sagt Zecevic. „Egal ob ein Kunde erst in der Entwicklungsphase für ein Produkt steckt, ob er eine Kleinserie benötigt oder große Stückzahlen braucht: Wir bei DBS liefern maßgefertigte Präzisionsprodukte für jede Branche. Außerdem wissen unsere Kunden zu schätzen, dass unser Lager immer gut gefüllt ist, wir direkt vor Ort in Deutschland produzieren und lange Lieferzeiten wie bei einer Produktion in Asien daher von vornherein entfallen. Durch unseren hauseigenen Werkzeugbau und die Möglichkeit, die fertigen Drahtbiegeteile durch Schweißen oder Oberflächenveredelung direkt weiter zu veredeln, bieten wir außerdem ein weiteres Serviceplus.“

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

Kontakt

DBS Drahtbiege Solutions GmbH & CO KG

Armin Zecevic

Siemensstraße 15

96247 Michelau

095718517

info@dbs-metall.de

http://www.drahtbiegeteile-dbs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.