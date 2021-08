Hochwertige Bikes und Zubehör im Fahrradladen Frankfurt

Das Radsporthaus Kriegelstein GmbH in Frankfurt ist für Radsportbegeisterte und Fahrradfreunde die Anlaufstelle für Rädern und E-Bikes. Das Familiengeschäft wird in vierter Generation geführt.

Im Radsporthaus Kriegelstein GmbH in Frankfurt finden begeisterte Fahrradfahrende alles rund ums Rad. In der großen Ausstellungsfläche präsentiert das Radsporthaus Kunden und Kundinnen eine Auswahl hochwertiger Fahrräder und E-Bikes. Der Fahrradladen in Frankfurt wird bereits in vierter Generation familiengeführt und hat sich im E-Bike-Sektor eine besondere Nische geschaffen. In einem eigenen E-Bike-Kompetenz-Center beraten die Fahrradprofis interessierte Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen zu Pedelecs und Elektro-Bikes. Reparaturen und Wartungsarbeiten finden in der hauseigenen Meisterwerkstatt statt.

Fahrräder für jede Einsatzmöglichkeit

Im Radsporthaus Kriegelstein GmbH findet jeder Fahrradfahrer und jede Fahrradfahrerin das passende Zweirad. Ob für den Weg zu Arbeit als City-Rad oder als Mountainbike für den Freizeiteinsatz, im Fahrradladen Frankfurt können Interessierte auf mehr als 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche über 700 Fahrräder betrachten. Auf Wunsch lassen sich Probefahrten vereinbaren. Zur Auswahl vor Ort stehen Profi- und Hobbyräder der führenden Fahrradhersteller wie Bosch, Hercules, Pegasus und Bulls.

Die Zweiradexperten und -expertinnen beraten vollumfänglich zu allen Einsatzmöglichkeiten und haben Räder aus allen Kategorien vorrätig, darunter Trekking und Cityfahrräder, Kinderfahrräder, Falträder oder Gravelbikes. Ein besonderer Schwerpunkt im Fahrradladen liegt auf den trendigen E-Bikes und Pedelecs. Im hauseigenen E-Bike-Kompetenz-Center können sich Besucher und Besucherinnen von ausgebildeten Elektrofahrradmechatronikern und -mechatronikerinnen über alle Details der Bikes beraten lassen.

Erstklassiger Service und Reparatur in eigener Meisterwerkstatt

Neben einer professionellen Kaufberatung können sich Kunden und Kundinnen im Fahrradladen Frankfurt auch auf einen hervorragenden Reparaturservice verlassen. In der eigenen Werkstatt werden große oder kleine Reparaturen genauso wie Wartungsarbeiten zuverlässig und budgetbewusst erledigt. Reparaturen werden nicht nur an Kundenfahrrädern durchgeführt, sondern an allen anderen Bikes. Dabei arbeitet unsere Werkstatt ganzjährig ohne Terminvereinbarung. Man muss einfach sein Fahrrad abgeben und es wird in die bestehenden Reparaturen mit eingereiht. Somit ist eine faire Reihenfolge und rasche Bearbeitung gewährleistet.

Im Radsporthaus Kriegelstein GmbH dürfen sich Kunden und Kundinnen ebenfalls über einen Abhol- und Bringservice freuen. Sind Fahrräder einmal bewegungsunfähig und müssen dringend repariert werden, übernehmen die Fachmänner und -frauen des Fahrradladens die Abholung des kaputten Zweirads und liefern es nach der erfolgreichen Reparatur direkt zum Besitzer oder zur Besitzerin zurück.

Moderne Finanzierungsmöglichkeiten wie das Bike-Leasing stehen Interessierten im Radsporthaus in Frankfurt ebenso zur Verfügung. Mit dem Bike-Leasing können Kunden und Kundinnen hochwertige E-Bikes und Top-Fahrräder als Dienstfahrrad leasen und im Vergleich zu einem Neukauf bis zu 40 Prozent der Kosten sparen. Die erfahrenen Berater und Beraterinnen erklären die Details der Eurorad-Leasing-Bedingungen und alle daraus entstehenden Vorteile persönlich oder auch telefonisch.

Der Fahrradprofi aus Frankfurt

Wer auf der Suche nach einem neuen Fahrrad oder Zubehör ist, wird im Fahrradladen Frankfurt sicherlich fündig. Die Radsporthaus Kriegelstein GmbH mit der eigenen Fahrradwerkstatt befindet sich in Frankfurt Zeilsheim in der Hofheimer Straße 5. Fahrradfans können das Ladengeschäft Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr besuchen. Samstags ist das Radsporthaus von 09:00 bis 16:00 Uhr für Kunden und Kundinnen geöffnet. Interessierte erreichen den Fahrradladen telefonisch unter 069 – 36 52 38.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Radsporthaus Kriegelstein GmbH

Herr Denis Scholz

Hofheimer Straße 5

65931 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 069 – 36 52 38

web ..: https://www.radsporthaus-kriegelstein.de/

email : service@radsporthaus-kriegelstein.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Benjamin Oechsler

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de