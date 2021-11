Hochstativ Instructor zur Aufnahme von Feldsportarten

Das Hochstativ Instructor wurde entwickelt, um Kameras motorisch auf eine Höhe von bis zu 15m zu transportieren. Aus dieser Höhe sind perfekt Videoaufnahmen und Livestreams vom Training aus der Vogelperspektive zu machen.

Hochstativ Instructor

Das Hochstativ Instructor wurde entwickelt, um Kameras motorisch auf eine Höhe von bis zu 15m zu transportieren. Aus dieser Höhe sind perfekt Videoaufnahmen und Livestreams vom Training aus der Vogelperspektive zu machen. Eine Analyse der Aufnahmen dient im Anschluss zur Optimierung von Mannschaften oder Einzelspielern. Das Hochstativ Instructor wird an einen bestehenden Lichtmast montiert, den es auch überragen kann. Das Hochstativ Instructor wurde von der Gruber Systems GmbH entwickelt und wird unter deren Markennamen cleverUP vertrieben. Hergestellt wird das System in der eigenen Werkstatt in Deutschland.

Hochstativ anders gedacht

Der Kameraschlitten vom Hochstativ Instructor wird mit einem elektrischen Antrieb bewegt. Die Linearführung erfolgt an Aluminiumprofilen. Durch das Baukastenprinzip ist die Höhe variabel. Durch die Längenbeschränkung auf maximal 3m pro Bauteil, ist es eine einfache und leichte Montage. Diese wird mittels Hebebühne durchgeführt. Die Anbindung an einen bestehenden Lichtmast oder ähnlichem erfolgt mit einem leicht einstellbarem, vielseitig einsetzbarem Befestigungssystem. Dieses wurde ebenfalls durch die Gruber Systems entwickelt.

Technische Ausführung des Hochstativ Instructor

Es wurde darauf geachtet, dass beim Hochstativ Instructor, Materialien verwendet werden die witterungsbeständig sind. Die Oberflächen sind in Eloxalqualität oder pulverbeschichtet. Der Antrieb erfolgt über einen 24Volt Motor. Der Kameraschlitten überzeugt durch seine Laufruhe und ist an jeder beliebigen Stelle seines Fahrweges zu stoppen. Am Kameraschlitten sind 240V Strom zum Betrieb der Kamera oder einem Netzteil vorhanden.

Kameraequipment für den Instructor

Der Kameraschlitten des Instructors ist mit jeder Kamera die ein „UCFL Gewinde hat zu bestücken. Im Hause Gruber Systems setzt man aktuell eine GoPro Hero 9 ein. Es ist möglich einen Schwenkkopf oder Schwenk-Drehkopf zwischen Kamera und Kameraschlitten zu platzieren. Alle Komponenten sind funkferngesteuert oder mittels W-LAN/LAN bedienbar.

Handhabung des Hochstativ Instructor

Die Bedienung ist kinderleicht, da das System einfach aufgebaut ist. Wenn der Kameraschlitten in der unteren Parkposition ist, befindet er sich in der optimalen Höhe zur Montage der Kamera und ggf. des Schwenk-Drehkopfes. Auch der Anschluss eines Netzteils ist möglich. Sollen die Daten per LAN übermittelt werden, kann ein Netzwerkkabel mit verbaut werden. Im nächsten Schritt wird die Kamera eingestellt und die Übertragung überprüft. Dann geht es mittels Funkfernbedienung nach oben. Der Kameraschlitten stoppt automatisch, wenn er die Endposition erreicht hat. Alle weiteren Einstellungen und Optimierungen nimmt der Bediener vom Boden aus vor.

Auswertung mittels dem Hochstativ Instructor

Den Livestream zu beobachten oder im Nachgang die aufgezeichneten Bilder mittels einem Analyseprogramm für die Unterweisung der Spieler zu bearbeiten ist eine zeitgemäße Trainingsmethode. Hier sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt, da das Wichtigste erledigt ist, das Erfassen der Bilder.

Zeitschiene der Einführung des Hochstativ Instructor

Momentan laufen die letzten Vorbereitungen für die Markteinführung im Januar 2022. Der Vertrieb erfolgt aktuell über die Gruber Systems GmbH mit Sitz in Oberding.

Gruber Systems GmbH, elektrische Hochstative und TV Deckenhalterungen

Die Firma Gruber Systems entwickelt und fertigt motorgesteuerte Hochstative. Unsere hoch präzisen motorgesteuerten Hochstative konstruieren und fertigen wir ausschließlich in unserer eigenen Werkstatt in Deutschland.

Firmenkontakt

Gruber Systems GmbH

Georg Gruber

Dorfstraße 17

85445 Oberding-Aufkirchen

(0049) 08122-956566

(0049) 08122-558786

info@gruber.systems

http://www.gruber.systems

Pressekontakt

Gruber Systems GmbH

Georg Gruber

Dorfstraße 17

85445 Oberding-Aufkirchen

+4915258443280

georg.gruber@gruber.systems

http://www.gruber.systems

