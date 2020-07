Hochberghaus, das Familienhotel am Berg für Urlaubsfreude pur

Sorgenfreies Urlaubsvergnügen für die Familie im ersten WALDNESS Resort Europas

Das Hochberghaus öffnet als Familienhotel für Natur- und Bergfreunde am 15. Juli 2020 wieder für die Gäste, mit ganz besonderer Freude über die schöne Naturumgebung. Neu renoviert glänzt das Hochberghaus als Berghotel und Familienunterkunft wie eh und je hoch über dem Alltag und beseelt die Besucher und Gäste mit ungetrübtem Urlaubsvergnügen. Neu ist das WALDNESS Wellness Programm des Hochberghauses: Nicht nur eine einzigartige Sonnenterrasse mit dem neuen GRILLWALD für die Besucher, sondern das gesamte Bergambiente mit einer reinen Luft, die man am liebsten “trinken” möchte, verschafft allen Gästen echte Urlaubslaune, siehe https://www.hochberghaus.at

Zusätzlich gibt es ein großes neues Natur-Bewunderer Programm für Klein und Groß, von Wanderungen über Biken bis zur Wellness in der Natur und Wellness-Einrichtungen im Haus. Dazu gibt es Schmankerl aus der örtlichen Küche und perfekte neue Erlebnisse in der Waldnatur der Umgebung. Spezielle Waldpädagogen erklären die neuesten Erkenntnisse über Erholung im Wald, Guides erklären in der Praxis die keltische Form des Yoga (Wyda) und zusätzlich viel Interessantes über Kräuter und Gesundheit aus dem Wald. Von 700m bis 2.400m reichen die die Tallandschaften des Almtals und der angrenzenden Gipfel, die nebenbei erwähnt, aus Riffkalk früherer Erdgeschichte entstammen. Das Wasser in Bächen und Flüssen ist glasklar, kommt es doch gereinigt aus dem unberührten Hochgebirge der Alpen in Oberösterreich. Jetzt Zimmer bestellen und nach Gruppen-Angeboten fragen! Kontaktieren sie uns telefonisch oder per E-Mail.

Hochberghaus Familienhotel und Berggasthof im Almtal, Österreich

Erstes WALDNESS Resort Europas für Wellness in der Natur

Kontakt

Hochberghaus Familienhotel und Resort im Almtal

Hermann Hüthmayr

Kasberg 1

4546 Grünau im Almtal

+43 664 230 1190

h.huethmayr@almtal.at

http://www.hochberghaus.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.