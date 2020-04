HiveMQ und Lobster sind Partner für IoT-Datenintegration

Effizientes IoT: Vernetzung wie im Bienenstock

Ob Autos, Haushaltgeräte, Maschinen und Anlagen, Warensendungen oder Verkehrssteuerung im öffentlichen Raum – immer mehr Daten unterschiedlichster Systeme werden miteinander vernetzt und integriert. Für Unternehmen bildet die Verbindung von Millionen IoT-Geräten mit der eigenen Infrastruktur bereits heute das Rückgrat für Planung, Produktion, Marketing, Service und Vertrieb.

Damit Kunden das Internet of Things noch effizienter nutzen können, bündeln Lobster, als Hersteller von Standardsoftware für Daten- und Systemintegration (EDI/EAI), und HiveMQ, mit seiner MQTT-Plattform zur bidirektionalen Datenübertragung, ihre Kompetenzen in einer neuen Partnerschaft! Durch den gemeinsamen Ansatz von Lobster ( www.lobster-world.com) und HiveMQ ( www.hivemq.com) wird es möglich, selbst hohe Datenmengen sicher, zuverlässig und skalierbar zwischen Gerät, Cloud und Unternehmen zu verschieben und zur weiteren Bearbeitung und Auswertung in unterschiedlichste Systeme zu integrieren. “Wir können über unsere MQTT-Broker Plattform bis zu 10 Millionen Geräte miteinander verbinden, Echtzeitüberwachung ermöglichen und die erhobenen Daten dank Lobster in unterschiedlichste Formate übersetzen und an verschiedenste Systeme und Datenbanken weitergeben”, freut sich Dominik Obermaier, HiveMQ CTO und Co-Founder.

Beispiel: Mehrwert für die Logistik

In der Logistikbranche wird die IoT-Technologie von HiveMQ häufig zur Effizienzsteigerung im Flottenbetrieb eingesetzt. Telemetrie-Informationen können so beispielsweise direkt aus tausenden von Fahrzeugen in Back-End-Planungs- und Routingsysteme integriert werden. “Das wiederum bietet die erforderliche Transparenz, um den gesamten Flottenvertrieb zu verbessern”, merkt Lobster-Geschäftsführer Steffen Brehme an.

“Unsere Produkte HiveMQ und Lobster_data greifen perfekt ineinander und ermöglichen das Management hoch komplexer Strukturen – ähnlich der reibungslosen Organisation in einem Bienenstock.” Die Anwendungsmöglichkeiten sind dabei so vielfältig wie das Internet of Things. “Es geht gar nicht darum, welches individuelle Gerät, welche Maschine, welches Auto oder welcher Kühlschrank letztlich Daten liefert oder erhält. Es geht vielmehr darum, Tausende oder auch Millionen von Devices problemlos und flexibel an die eigenen Systeme anzubinden, mit ihnen zu kommunizieren und die erhobenen Daten sicher und in der jeweils benötigten Form in beliebigen Zielsystemen zur Verfügung zu stellen”, so Brehme.

ÜBER HIVEMQ

HiveMQ ist eines der weltweit führenden Unternehmen für die Vernetzung von Maschinen, Geräten und Anwendungen mit dem Internet. Das auf dem IoT-Standard-Kommunikationsprotokoll basierende Produkt der HiveMQ MQTT Broker ermöglicht eine absolut sichere und stets hochverfügbare Datenbewegung zwischen angeschlossenen Geräten und der Cloud. Mit HiveMQ Cloud bietet das Unternehmen des Weiteren eine vollständig verwaltete MQTT-Plattform, die das Management und den Einsatz von MQTT-Brokern in der Produktion vereinfacht.

Weitere Informationen: www.hivemq.com

PRESSEKONTAKT:

HiveMQ

Verena Hellinger

Tel.: +49 (0)871 97 50 63 26

E-Mail: verena.hellinger@hivemq.com

ÜBER LOBSTER

Eine gute Software passt sich den Anforderungen eines Unternehmens an – und nicht umgekehrt. Dieser Prämisse folgt Lobster bereits seit 2002. Mit einfach zu nutzenden Lösungen für komplexe Themen bietet die Lobster GmbH ihren Kunden drei Integrationsprodukte an: die Standard-Software Lobster_data für Daten- und Systemintegration, Lobster_scm für Digitalisierung und operative Prozessintegration sowie Lobster_pim für eine reibungslose Produktkommunikation. Und das alles: immer auf dem aktuellsten Stand der Technik.

Über ihre europaweite Tätigkeit in Deutschland, Österreich, der Schweiz, UK, Frankreich, Nordics und den Benelux-Staaten macht die Lobster GmbH digitale Transformation greifbar. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Pöcking am Starnberger See beschäftigt rund 150 Mitarbeitende und beliefert derzeit über 1.300 nationale und internationale Unternehmen unterschiedlichster Branchen mit Lobster-Softwareprodukten – Tendenz steigend.

Weitere Informationen: www.lobster-world.com

PRESSEKONTAKT:

Lobster GmbH

Katrin Neubauer

Tel.: +49 (0)8157 590 99-0

E-Mail:pr@lobster.de

