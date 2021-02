Hitachi integriert digitale Lösungen von Hitachi ABB Power Grids in das Lumada-Portfolio

Neu hinzu kommen Lumada Asset Performance Management, Enterprise Asset Management und Field Service Management

Dreieich/ Dreieich/ Zürich, 02. Februar 2021 – Die Digital Enterprise (DE) -Flaggschifflösungen von Hitachi ABB Power Grids werden Teil des Lumada-Portfolios. Das gaben Hitachi ABB Power Grids und Hitachi Vantara heute bekannt. Die DE-Komponenten werden umbenannt in Lumada Asset Performance Management (APM), Lumada Enterprise Asset Management (EAM) und Lumada Field Service Management (FSM) und ergänzen das wachsende Portfolio an DataOps- und Industrial-IoT-Lösungen.

Mit dem DE-Lösungsportfolio und seinen Vorgängern haben Kunden aus verschiedenen Branchen weltweit Assets im Wert von mehr als vier Billionen US-Dollar betrieben, ausgewertet und optimiert. Mit der Eingliederung des DE-Portfolios in Lumada kommt eine führende Technologie-Engine dazu, die den Zugang zu Informationen, Systemen, Menschen und Analysen in anlagenintensiven Unternehmen ermöglicht. Die Erfahrung von Hitachi ABB Power Grids im Energiebereich wird durch die Lumada Industrial IoT-Plattform von Hitachi erweitert. Hitachi wurde erst kürzlich von Gartner Inc. auf Basis der Bewertung des Unternehmens und seiner Lumada IoT-Software im “Magic Quadrant für industrielle IoT-Plattformen 2020” als Leader eingestuft.

“Unsere Softwarelösungen ergänzen sich hervorragend mit Lumada”, sagt Massimo Danieli, Managing Director, Grid Automation Business Unit, Hitachi ABB Power Grids. “Die Kombination aus Lumadas erstklassigen IoT-Fähigkeiten und der in den Digital-Enterprise-Anwendungen enthaltenen Branchenkompetenz, bietet sowohl neuen als auch Bestandskunden eine enorme Flexibilität und schnellere Wertschöpfung, während der Wert ihrer bisherigen Software-Investitionen erhalten bleibt. Die Entwicklung, die wir gemeinsam mit unseren Kunden als Teil der Digital-Enterprise-Evolution begonnen haben, wird durch die Aufnahme in das Lumada-Ökosystem noch umfassender und überzeugender.”

DE und Lumada teilen sich grundlegende Funktionen: ein modernes Microservices-Design, herstellerunabhängige Interoperabilität und ein flexibles Bereitstellungsmodell, einschließlich Cloud, On-Premises und Hybrid. Kunden profitieren von zusätzlichen Datendiensten wie Datenintegration, Datenkatalogisierung, Edge Intelligence, Datenmanagement, Analytik und mehr. Das neu integrierte Lumada-Portfolio bietet Kunden Vorteile in den folgenden Schlüsselbereichen:

* Digitale Transformation & Datenmodernisierung – Verbesserung des Zugangs zu und der Erkenntnisse aus Daten

* Connected Asset Performance – Unterstützung bei der Vorhersage und Vermeidung von Anlagenausfällen

* Intelligentes Betriebsmanagement – Verbesserung der Überwachung und Wartung von Anlagen

* Gesundheit, Sicherheit und Umwelt – Ermöglicht sicherere Umgebungen für Arbeiter und die Öffentlichkeit

“Durch die Einbindung dieser Lösungen mit ihrer tiefgreifenden Branchenkompetenz in das größere Lumada-Ökosystem erhalten Kunden ein extrem leistungsstarkes Werkzeugset zur Modernisierung ihres Geschäfts”, sagt Chris Scheefer, Senior Vice President, Industry Practice, Hitachi Vantara. “Die ganzheitliche Sicht auf Assets und Informationen, die Lumada bietet, ermöglicht es der Unternehmensführung, in Echtzeit zu analysieren und zu reagieren. Das erlaubt einen effizienten und effektiven Betrieb und bildet damit Grundlage für eine nachhaltigere Zukunft.”

Hitachi ABB Power Grids Ltd.

Hitachi ABB Power Grids ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit einer Tradition von fast 250 Jahren und beschäftigt rund 36.000 Mitarbeiter in 90 Ländern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz beliefert Kunden aus den Bereichen Energieversorgung, Industrie und Infrastruktur entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowie in aufstrebenden Bereichen wie nachhaltige Mobilität, Smart Citys, Energiespeicherung und Rechenzentren. Mit einer bewährten Erfolgsbilanz, einer globalen Präsenz und einer beispiellosen installierten Basis bringt Hitachi ABB Power Grids soziale, ökologische und wirtschaftliche Werte in Einklang. Hitachi ABB Power Grids setzt sich mit bahnbrechenden und digitalen Technologien für eine nachhaltige Energiezukunft ein und ist der Partner der Wahl für ein stärkeres, intelligenteres und umweltfreundlicheres Stromnetz. https://www.hitachiabb-powergrids.com

Hitachi Vantara, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hitachi, Ltd., unterstützt Unternehmen bei der Digitalen Transformation von dem, was jetzt ist, zu dem, was als nächstes kommt. In Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Kunden setzen wir unsere industriellen und digitalen Fähigkeiten ein, um das Beste aus Daten und Anwendungen herauszuholen. Dies kommt sowohl dem einzelnen Unternehmen als auch der Gesellschaft zugute. Mehr als 80 Prozent der Fortune 100-Unternehmen vertrauen Hitachi Vantara bei der Erschließung neuer Einnahmequellen, der Generierung von Wettbewerbsvorteilen, der Senkung von Kosten, der Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Schaffung von sozialem und ökologischem Mehrwert. Besuchen Sie uns unter www.hitachivantara.com

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) mit Hauptsitz in Tokio, Japan, konzentriert sich auf das Social Innovation Business und kombiniert dazu seine Operational Technology, Information Technology und Produkte. Im Geschäftsjahr 2019 (das am 31. März 2020 endete) betrug der konsolidierte Umsatz des Unternehmens insgesamt 8.767,2 Milliarden Yen (80,4 Milliarden US-Dollar), wobei das Unternehmen weltweit rund 301.000 Mitarbeiter beschäftigt. Hitachi liefert mit Lumada digitale Lösungen in den fünf Bereichen Mobility, Smart Life, Industry, Energy und IT, um den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Wert seiner Kunden zu steigern. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie unter http://www.hitachi.com

Firmenkontakt

Hitachi Vantara GmbH

Bastiaan van Amstel

Im Steingrund 10

63303 Dreieich-Buchschlag

06103 – 804-0

Bastiaan.vanAmstel@HitachiVantara.com

https://www.hitachivantara.com/de-de/home.html

Pressekontakt

Public Footprint GmbH

Thomas Schumacher

Mendelssohnstr. 9

51375 Leverkusen

0214 8309 7790

schumacher@public-footprint.de

http://www.public-footprint.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.