Hin und weg – Geschichten rund ums Reisen und Unterwegs-Sein

Neun Autoren der Schreibschule München laden die Leser in der Sammlung “Hin und weg” zu literarischen Reisen ein.

Diese neuen Geschichten rund ums Reisen und Unterwegs-Sein laden die Leser dazu ein, den Alltag in den Koffer zu packen und sich entführen zu lassen. Zum Beispiel in die Bucht von Barabarca oder in den Trubel von Mumbai. Oder auf die einsamste aller einsamen Inseln. Die Leser begegnen dabei unvergesslichen Typen, stoßen mit einem Fahrrad-Guerillero zusammen, verlieben sich in eine Dame mit Zylinderhut – oder in den eigenen Ehemann. Entstanden sind die Texte in der Corona-Zeit, einer Zeit also, in der Reisen kaum möglich war. So haben sich die Autoren zu Hause eingeigelt, sind in Gedanken gereist und haben Geschichten geschrieben vom Verschwinden und vom Ankommen, von Begegnungen und von Grenzen.

Das Besondere an dem Buch “Hin und weg”: Es ist ein Gemeinschaftsprojekt der Schreibschule München, an dem neun Teilnehmer einer Schreibgruppe mitgewirkt haben (Elvira Kolb-Precht, Julia Gehrig, Linda Hagspiel, Evi Hallermayer-Jahreiß, Elvira Kolb-Precht, Susanne Kotrus und Brigitte Mattes). Das Ergebnis liegt nun in der Form einer 28 Geschichten starken Sammlung vor. Diese Geschichten sind mal lustig, mal nachdenklich aber auch spannend, berührend und versponnen. Wie schon im ersten Erzählband der Schreibgruppe (“Gestern hab ich den Zufall getroffen”) sind die Geschichten so unterschiedlich wie die AutorInnen selbst. Auf jeden Fall sind sie perfekt für den kleinen Lesehunger zwischendurch – unterwegs in der S-Bahn, in der Mittagspause auf einer sonnigen Parkbank oder abends im Bett.

“Hin und weg” von Elvira Kolb-Precht, Julia Gehrig, Linda Hagspiel, Evi Hallermayer-Jahreiß, Elvira Kolb-Precht, Susanne Kotrus und Brigitte Mattes ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11979-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

