Hilfe im Notfall: 100.000 Mal Sicherheit in der Hosentasche

„Meine S-Direkt“-App knackt die 100.000-User-Marke / Hohe App-Nutzungsquote bei Schadenmeldungen / Anwaltsnotruf kostenlos möglich / Vertragsbedingungen immer dabei

Düsseldorf, Oktober 2021. Seit 18 Monaten können Kundinnen und Kunden der Sparkassen DirektVersicherung AG (S-Direkt) ihr persönliches Kundenportal unterwegs auf dem Smartphone nutzen: Die App „Meine S-Direkt“. Mittlerweile haben sich über 100.000 Nutzerinnen und Nutzer registriert. „Im Durchschnitt haben wir seit Start im April 2020 monatlich bis zu 6.000 neue Registrierungen gezählt. Wir freuen uns, dass der Service so gut angenommen wird, denn damit können wir schneller helfen und weitere Vorteile anbieten“, sagt Dr. Jürgen Cramer, Vorstandsmitglied der S-Direkt.

Mit der App haben die Kundinnen und Kunden zeit- und ortsunabhängig immer einen Überblick über die eigenen Daten und Policen. Neue Absicherungsmöglichkeiten lassen sich direkt buchen, aktuelle Verträge prüfen oder flexibel anpassen. Und im Schadenfall ist schnelle Hilfe garantiert. Bei einer Panne oder einem Unfall kann per Geo-Lokalisation der exakte Standort des Smartphones und damit des Fahrzeugs ermittelt werden, wenn Versicherte das möchten und die Funktion auslösen. So kann umgehend Hilfe verständigt werden, wodurch im Ernstfall wertvolle Zeit gewonnen wird. Zudem besteht die Möglichkeit, bei dringenden verkehrsrechtlichen Fragen am Unfallort eine telefonische Beratung durch einen Verkehrsrechtsanwalt in Anspruch zu nehmen. Das alles rund um die Uhr und selbstverständlich kostenfrei.

Schaden unkompliziert online melden

Statistisch gesehen erleidet pro Jahr jeder fünfte deutsche Autofahrende einen Verkehrsunfall – vom Steinschlag bis hin zum schweren Unfall. Pannen lassen sich leider nicht immer vermeiden; komplizierte Hilfe dagegen schon. Der Anspruch der S-Direkt ist es, im Schadenfall schnell, zuverlässig und kompetent zu helfen. „Die App hat unser Serviceangebot nochmal auf einen höheren Level gehoben“, unterstreicht Cramer. Die Schadenmeldung kann mithilfe eines virtuellen Assistenten innerhalb weniger Minuten erfolgen. Offene Fragen beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der S-Direkt am Telefon.

Das Angebot spricht für sich. Im ersten Halbjahr 2021 erreichten bereits über die Hälfte aller digitalen Kfz-Schadenmeldungen das S-Direkt-Team über die App. Darüber hinaus haben bereits mehrere Hundert Kunden die kostenfreie Anwaltsnotrufhotline genutzt. Und auch das Feedback in den App-Stores ist eindeutig. „Viele geben an, dass die Registrierung einfach, die Inhalte informativ und die Handhabung selbsterklärend seien. Großes Lob haben wir auch dafür bekommen, dass wir in den Servicebereichen auf Werbung verzichten. Da die App aber noch ein relativ junges Produkt ist, erreichen uns natürlich auch Verbesserungsvorschläge, für die wir sehr dankbar sind. Und selbstverständlich arbeiten wir bereits an weiteren nützlichen Funktionen“, so Cramer.

Kontaktlose Hilfe

Durch die Coronakrise hat die Digitalisierung einen deutlichen Schub nach vorne bekommen. „Mit unserer App konnten wir den Wunsch vieler Menschen erfüllen, möglichst unabhängig von Ort und Zeit die für die Schadenbearbeitung notwendigen Daten übermitteln zu können“, so Cramer. Ohne eine Werkstatt betreten zu müssen, kann bereits eine erste Einschätzung zum Schaden erfolgen und gegebenenfalls ein Kostenvoranschlag erstellt werden. Die Werkstattpartner der S-Direkt holen das Fahrzeug auch gerne ab – nahezu kontaktlos. Nach der Reparatur wird der Wagen gereinigt und natürlich auch desinfiziert übergeben. Dieser Zusatzservice ist ebenfalls für die eigene Kundschaft gebührenfrei.

Die App kann kostenlos in Google Play (für Android) oder im App Store (iOS) heruntergeladen werden. Das Design der App ist trotz diverser Funktionen übersichtlich gehalten.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.sparkassen-direkt.de

Die Sparkassen DirektVersicherung AG ist als Pionier der Direktversicherer seit 25 Jahren am Markt. Ihr Motto ist das 3-S-Konzept: 1) Sparpreise, 2) Service und 3) Sicherheit. Was bedeutet das für Kundinnen und Kunden? 1) Die günstigen Preise werden regelmäßig von unabhängigen Instituten wie der Stiftung Warentest / Finanztest bestätigt. 2) Freundliche, kompetente Mitarbeiter/innen beantworten alle Kundenanfragen persönlich. Die Quote der Kundenzufriedenheit liegt Jahr für Jahr bei nahezu 100 %. 3) Die Sparkassen DirektVersicherung AG gehört zur Sparkassen-Organisation, der größten deutschen Finanzdienstleistungsgruppe – und steht somit auf einer sicheren, vertrauenswürdigen Basis.

