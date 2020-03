Hier geht”s mir gut!

Im schönen Allgäu neue Kraft tanken und innere Ruhe finden

(epr) Termindruck, Verkehrsstau, lange Schlangen im Supermarkt – der Alltag ist meistens kein Zuckerschlecken. Umso wichtiger ist es deshalb, sich ab und zu mal eine Auszeit zu gönnen. Fernab von Stress und Hektik mit allen Sinnen genießen, das gelingt am besten in einer facettenreichen Landschaft mit hohen Bergen, tiefen Seen, weiten Tälern, saftigen Wiesen und lauschigen Wäldern.

Das Ammergebirge ist Bayerns größtes Naturschutzgebiet. Dort liegt auch die idyllische Urlaubsgemeinde Halblech im Allgäu, die ihren Gästen zahlreiche Möglichkeiten zu aktiver Entspannung bietet. Rund 200 Kilometer gut beschilderte Wanderwege laden dazu ein, die landschaftliche Schönheit des Allgäus zu entdecken und wieder ein Stück weit zu sich selbst zu finden. Erfahrene “Kraxler” kommen hier ebenso auf ihre Kosten wie Familien mit Kindern – einige Strecken sind sogar kinderwagentauglich. Wer die Sesselbahn zum Buchenberg oder den Wanderbus zur Kenzenhütte nimmt, gelangt mühelos nach oben; alle anderen schnüren ihre Bergschuhe und zücken ihre Wanderstöcke. Ob im weiten Tal oder in luftiger Höhe: Balsam für die Seele ist in jedem Fall der atemberaubende Panoramablick auf die majestätische Bergwelt rund um den Geiselstein, das “Allgäuer Matterhorn”.

Auch in Sichtweite ist Schloss Neuschwanstein, das einst im Auftrag von Märchenkönig Ludwig II. erbaut wurde und heute erklärtes Lieblingsziel unzähliger Touristen aus aller Welt ist. Das Besondere an der Urlaubsgemeinde Halblech, zu der auch die Dörfer Buching und Trauchgau gehören, ist die Kombi aus Bergen und Seen. Forggensee, Illasbergsee oder Hegratsrieder See sind beliebte Fotomotive und bieten Wassersportlern gerade in den Sommermonaten viel Abwechslung. Ob baden, segeln, angeln oder einfach nur entspannt am Ufer sitzen und die Seele baumeln lassen: Im und am kühlen Nass gelingt das Abschalten wie von selbst! Nur einen Katzensprung von Halblech entfernt liegt übrigens die berühmte Wieskirche mit ihrer üppigen Rokoko-Ausstattung und auch die historische Altstadt von Füssen ist immer einen Besuch wert. Weitere Informationen zur Urlaubsregion Halblech im schönen Allgäu gibt es unter http://www.halblech.de/ und http://www.reiseplaza.de/

