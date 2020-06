Heuschnupfen Symptome mit Augentropfen mildern

Hunde-Expertin Antje Hebel enthüllt in nur 4 Minuten warum sie nach Bali auswanderte und wie sie bei Straßenhunden Glück und berufliche Erfüllung fand Aus ganz Europa waren sie in Wiesbaden angereist. Insgesamt 72 Redner aus elf Nationen haben am letzten Wochenende beim Internationalen Speaker Slam einen neuen Weltrekord aufgestellt. Antje Hebel, Hundepsychologin, Coach und Autorin holte sich den begehrten Award, nachdem sie am Abend vorher...