Hertek GmbH: “Die Kundenorientierung schätze ich besonders”

Moyna van Merendonk ist die neue Business Unit Managerin und Betriebsleiterin der Hertek GmbH. Mit ihrer 20-jährigen Erfahrung ist sie zuständig für den Bereich Unternehmensentwicklung.

“Ich freue mich in Zukunft zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen täglich für unsere Kundinnen und Kunden in puncto Sicherheit das Beste zu geben,” sagt Moyna van Merendonk. Seit Februar ist die im In- und Ausland etablierte Managerin Teil des engagierten Teams am Standort Berlin. Sie bringt eine 20-jährige Vertriebserfahrung mit. Die Kundenorientierung ist ihr besonders wichtig. Deshalb hat sie sich für Hertek entschieden: “Ich habe in den Gesprächen sehr schnell gemerkt, dass das Engagement für die Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt steht. Das schätze ich sehr.”

Wissensdurstig und entscheidungsfreudig für den Unternehmenserfolg

Moyna van Merendonk hat in ihrem Berufsleben unterschiedliche Führungspositionen national wie international bekleidet. Eine ihrer besonderen Stärken ist der Organisationsaufbau. “Die Marke Hertek zu stärken und das Produkt- und Serviceangebot weiterzuentwickeln, hat für mich oberste Priorität”, sagt die Teamplayerin. Sie weiß, wie man sein Team führt und motiviert, um bestimmte Ziele zu erreichen oder zu übertreffen. Neben ihrer Vertriebserfahrung hat sie auch fundierte Kenntnisse im Bereich Produktmanagement im Laufe ihres Berufslebens erworben. Sie selbst bezeichnet sich als wissensdurstig und entscheidungsfreudig. Dies sind wichtige Eigenschaften für ein Unternehmen in der Sicherheitstechnik.

Hertek GmbH bietet intelligente Brandmeldeanlagen

Die Hertek GmbH bietet intelligente Brandmeldeanlagen, die intuitiv und einfach zu planen, zu errichten und zu bedienen sind. Die Brandmelde-Systeme zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie objektspezifisch vorkonfiguriert sind. Daher müssen sie nur noch montiert und angeschlossen werden. Außerdem gelten sie als “pflegeleicht” in der Wartung. Als Sicherheitspartner verknüpft Hertek Lösungen für Brandschutz, Notbeleuchtung und Objektlöschung mit verschiedenen Dienstleistungen wie Beratungen und Schulungen. Das Unternehmen will Gefahren durch Feuer minimieren, um so Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Weitere Informationen zum Unternehmen: www.hertek.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hertek GmbH

Herr Marcel Hermkens

Landsberger Straße 240

12623 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 936688950

web ..: http://www.hertek.de

email : info@hertek.de

Die Hertek Gruppe, die aus vier Geschäftsbereichen besteht, bietet Menschen, Betrieben und Objekten Sicherheit, Kontinuität und Wohlergehen und verhindert, dass sie unnötig in Gefahr geraten. Dies gilt für Mitarbeitende in einem Büro ebenso wie für Kinder in einer Schule, für hilfebedürftige Bewohner eines Pflegeheims ebenso wie für eine sensible Produktionslinie in einer Fabrik. Das Bedürfnis, unseren Kunden Sicherheit und persönliche Aufmerksamkeit zu schenken, ist Teil unserer DNA. Mit Leidenschaft überlegen wir uns für unsere Kunden die richtigen Lösungen auf den Gebieten Brandmeldesysteme, Notbeleuchtung, Evakuierungsalarmsysteme, Pflegerufsysteme, Brandbekämpfung und Systeme zur Explosionsverhinderung. Ausgangspunkt sind dabei immer die Wünsche unserer Kunden.

Unsere hervorragende Expertise gewährleistet optimale Sicherheit und dauerhaften Schutz für Ihre Mitarbeiter, Gäste und Betriebsmittel in Ihrem Gebäude.

Hertek, immer eine sichere Idee.

