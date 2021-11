Hersteller für Beschneidungsunterhosen mit neuem Auftritt

Aus AYDON e.K. wird YANAZ Healthcare

[Süßen, 02.11.2021] Der Hersteller und Anbieter von Phimose- bzw. Beschneidungsunterhosen aus Süddeutschland ändert seinen Firmennamen. Die AYDON Klinikzubehör e.K. aus Süßen firmiert zum 1. Oktober 2021 zu YANAZ Healthcare. Außer dem neuen Namen der Gesellschaft bleibt für Kunden jedoch alles wie gewohnt: Die YANAZ Healthcare übernimmt im Wege der Rechtsnachfolge alle bestehenden Verträge, Rechte und Pflichten der AYDON Klinikzubehör e.K.

Und auch der Markenname AYDON Phimosehosen bleibt erhalten: „Die YANAZ Healthcare vertreibt auch zukünftig die Phimoseunterhosen (Beschneidungsunterhosen) der bewährten AYDON Klinikzubehör e.K., erklärt Leyla Yanaz, Produktmanagerin und Geschäftsführerin bei YANAZ Healthcare.

„Mit der Umfirmierung vollziehen wir den nächsten Schritt unserer Zukunfts- und Wachstumsstrategie. Hierzu gehört neben dem weiterhin deutlichen Ausbau unseres Projekt- und Servicegeschäfts in Deutschland auch ein starkes Wachstum in den internationalen Märkten“, sagt Leyla Yanaz. „Der neue Name unterstreicht unsere auf Wachstum ausgerichteten Ziele und macht den Weg frei für ein breiteres Produktportfolio rund um den Wundschutz nach einer OP im Genitalbereich. Er ist auch ein Ausdruck für die Weiterentwicklung unserer Produkte und Marke“, so Yanaz weiter.

Themen rund um die Zirkumzision entfachen in Deutschland immer wieder neue Diskussionen über die Unversehrtheit und Schutz von Kindern. Der Hersteller aus Süddeutschland unterstreicht die medizinische Notwendigkeit seiner Beschneidungsunterhosen zur besseren Wundheilung nach der Phimose OP.

Die Fa. AYDON Klinikzubehör wurde 2009 durch Yücel Yanaz gegründet. Die Beschneidungsunterhosen zum Schutz der Wunde nach eine Phimose OP und Förderung der Wundheilung nach der Beschneidung (Zirkumzision) verfügen über ein perforiertes Protektorkörbchen, welches die Wunde opitmal vor äußeren Einflüssen schützt und damit die Wundheilung auf natürlich Weise unterstützt. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 5 Mitarbeiter und wurde bereits zum Innovationspreis nominiert und erreichte einen Platz unter den Top 10. YANAZ Healthcare bietet ihre Schutzhosen in acht verschiedenen Größen für Jungen und erwachsene Männer an, welche auch über Apotheken, Sanitätshäuser oder Praxen bestellt werden kann. Die entsprechende Pharmazentralnummer (PZN) als medizinisch registriertes Produkt und weitere Artikel finden Sie unter https://yanaz-healthcare.de/beschneidungsunterhosen-kaufen

Kontakt

YANAZ Healthcare

Yücel Yanaz

Erlenwiesenstraße 6

73079 Süßen

071629703485

kontakt@yanaz-healthcare.de

https://yanaz-healthcare.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.