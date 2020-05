Herrenschuhe Übergröße bei schuhplus in Kaltenkirchen im Ohland-Park

Elegante und sportive Herrenschuhe beim Übergrößen-Schuhfachhändler in Schleswig-Holstein

Herrenschuhe Übergröße sind zwar nicht unbedingt schwer zu bekommen, dennoch hält sich die Auswahl in der Regel stark in Grenzen. Was dazu führt, dass Männer mit großen Füßen nicht unbedingt das Paar kaufen können, was ihnen wirklich gefällt. Diesem Umstand hat schuhplus in Kaltenkirchen den Kampf angesagt. Das Unternehmen hat sich ganz auf den Verkauf von Schuhen in Übergröße spezialisiert und kann so ein riesiges Sortiment an verschiedenen Modellen anbieten. Stilorientierte und moderne Männer mit einem hohen Qualitätsanspruch finden im Store von schuhplus im Kaltenkirchener Ohland-Park elegante Businessschuhe, stylische Freizeit- und Lifestyle-Modelle, wasserfeste Gummistiefel, robuste Outdoorschuhe und vieles mehr. Für nahezu jeden Anlass und jeden Geschmack steht das passende Paar Herrenschuhe Übergröße bereit.

Hochwertige Herrenschuhe Übergröße im Fachgeschäft bei Hamburg

Bei Herren mit großen Füßen spielen die Passform und die richtige Größe eine wichtige Rolle. schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park bietet Schuhe für Herren in den Größen 46 bis 54 an. In dem stationären Geschäft können die Schuhe gerne anprobiert, und unter fachmännischer Beratung betrachtet werden. Schließlich variieren die Größen häufig von Marke zu Marke. Wer online bestellt, hat diese Möglichkeit natürlich nicht. Marken wie Skechers, Lloyd oder Pantofola d´Oro stehen in den Regalen bereit. Und das in den Herrengrößen 46, 49 oder sogar 54.

Qualität im Übergrößen-Fachgeschäft in Kaltenkirchen

Neben der optimalen Passform legen anspruchsvolle Herren großen Wert auf eine exklusive Qualität. Aus diesem Grund wählt das Unternehmen seine Herrenschuhe Übergröße sorgfältig aus und übernimmt nur hochwertige Modelle in das Sortiment. Die Marken, die im Shop erhältlich sind, haben sich in der Branche bereits einen Namen gemacht. Sie bieten erstklassige Materialien, eine hohe Verarbeitung und raffinierte Technologien, die beispielsweise für eine sanfte Abfederung des Fußes oder für eine hohe Atmungsaktivität sorgen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

