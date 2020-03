Herrenschuhe in Übergröße bei schuhplus

Hausschuhe, Trekkingschuhe und vieles mehr im Übergrößen-Online-Shop

Herrenschuhe in Übergrößen stehen bei schuhplus in so großer Auswahl zur Verfügung, dass selbst Männer mit Schuhgröße 46 bis 54 ein Paar finden können, das zu ihrem individuellen Style passt. Das Unternehmen hat sich zu Europas größtem Versandhaus für Herrenschuhe Übergrößen entwickelt und ist heute die ideale Anlaufstelle für Männer, die auf großem Fuß leben. Neben einer umfangreichen Auswahl bietet schuhplus – Schuhe in Übergrößen außerdem einen hervorragenden Kundenservice und eine schnelle Lieferung. Meist dauert es nur ein bis zwei Werktage, bis die Herrenschuhe ankommen, sodass der Online Shop den dringenden Bedarf bedienen kann. Auch zu Zeiten des Corona-Virus.

Herrenschuhe Übergrößen in verschiedenen Stilrichtungen

Der schuhplus Online Shop bietet für jede Gelegenheit das passende Paar Herrenschuhe Übergrößen. Zum Sortiment gehören beispielsweise jede Menge lässiger Freizeitschuhe, wie die sportiven Sneaker oder die trendigen Slipper. Auch mit den Boots und Mokassins aus dem Shop kann ein entspannter Casual-Look gut ergänzt werden. Zudem gibt es eine Reihe von sehr eleganten Halbschuhen zum Schnüren, die für besondere Anlässe wie gemacht sind. Einige Modelle sind mit dekorativen Ziernähten versehen, wieder andere zeigen sich mit dekorativen Lochmusterungen. Für den ausgefallenen Geschmack stehen außerdem elegante Herrenschuhe mit glänzenden Lackoberflächen zur Verfügung. Kombiniert mit einem Anzug und einem klassischen Oberhemd gelingt im Handumdrehen ein festliches Outfit.

Hausschuhe, Trekkingschuhe und vieles mehr

schuhplus – Schuhe in Übergrößen deckt alle Bereiche des Lebens ab und bietet deswegen beispielsweise auch eine Reihe von Clogs und Hausschuhen, mit denen sich Männer mit großen Füßen auch in den eigenen vier Wänden so richtig wohlfühlen können. Erhältlich sind sowohl geschlossene als auch offene Modelle, sodass für jede Jahreszeit etwas dabei ist. Wer sich außerdem gerne draußen in der Natur aufhält, benötigt unbedingt ein Paar robuste und trittsichere Outdoorschuhe. Für diesen Zweck hält der Online Shop eine Reihe von Trekking- und Wanderschuhen bereit. Zudem können eine Reihe von leichten Sommerschuhen, wie zum Beispiel Sandalen, Zehentrenner und Slipper bestellt werden.

Passendes Zubehör für Herrenschuhe Übergrößen auch im Online-Shop

Männer mit großen Füßen haben nicht nur beim Schuhkauf Probleme. Auch Einlegesohlen oder Socken müssen der Schuhgröße entsprechen und sind schwer zu bekommen. Deswegen bietet schuhplus seinen Kunden auch eine große Auswahl an Zubehör, das auch Schnürsenkel, Schuhformer und Pflegemittel beinhaltet. Dieses kann ebenfalls online bestellt werden. Die Lieferung erfolgt innerhalb kurzer Zeit.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

