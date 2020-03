Herrenschuhe Größe 49 bei schuhplus – Trekkingsandalen heiß geliebt

Herrenschuhe in Designs von klassisch bis modern in XXL

Trekkingsandalen liegen bei Männern jeder Altersstufe im Trend. Im Sommer und im Urlaub sollten die Lieblingsschuhe von schuhplus in keinem persönlichem Schuhsortiment fehlen. Die Herrenschuhe Größe 49 sind funktional und überzeugen durch hohen Tragekomfort.

Praktische Allrounder für schönes Wetter

Citytouren, Shopping-Bummel, Urlaub, leichte Gartenarbeit, Alltagsbesorgungen – Trekkingsandalen von schuhplus glänzen als Allrounder. Lange Spaziergänge werden mit den Outdoor-Künstlern zum Vergnügen. Für das tägliche Gassigehen mit der vierbeinigen Schnüffelnase sind sie bei schönem Wetter eine gute Wahl. Für das Bummeln entlang der Strandpromenade und Sightseeing-Touren durch romantische kleine Städte dürfen die bequemen Schuhe in keinem Koffer fehlen. Bei den Mahlzeiten im Hotel sind sie beim Frühstück gern gesehen. Für das Abendessen gibt es bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen elegantere Modelle, mit denen sich Eindruck machen lässt.

Herrenschuhe in Designs von klassisch bis modern in XXL

Die Outdoor-Sandalen hatten modisch nicht den besten Ruf. Schuhdesigner haben die Modelle in den letzten Jahren überarbeitet und flott aufgepeppt. Neben klassischen schwarzen, grauen und braunen Modellen gibt es die Herrenschuhe Größe 49 in vielen bunten Farben. Dunkelblaue Modelle sind beliebt. Sie gelten als unempfindlich gegen Schmutz. Straßenstaub fällt auf helleren Modellen weniger auf. Beige ist seit Jahren ein beliebter Farbton. Junge Männer und modebewußte Herren älteren Semesters wagen sich an Modelle in den Farben grün, hellblau, rot und petrol – mit und ohne Muster. Wer Klassik und Moderne vereinen möchte, wählt eine dezente Grundfarbe mit Farbakzenten in Leuchttönen wie orange, hellgrün und gelb. Farbige Sohlen setzen die Schuhdesigner gerne ein, um die Herrenschuhe Größe 49 mit einem coolen Touch zu versehen. Herren wandeln auf gelben und grünen Sohlen selbstbewußt und gut beschuht über Böden von Universitäten, Designbüros, U-Bahnhöfen und Straßencafes.

Geländetaugliche Eigenschaften für Herrenschuhe in Übergröße

Das Fußbett bewirkt die unwiderstehliche Anziehungskraft der flexiblen Herrenschuhe Größe 49. Weiche Mikrofaser passt sich angenehm der Fußform an. Stufenlose Verstellmöglichkeiten, überwiegend in der Form von Klettverschlüssen und Kordelzügen, geben dem Fuß festen Halt. Trekkingsandalen besitzen als leichter Wanderschuh eine rutschfeste, griffige Sohle. Sportliche und bewegungsfreudige Herren schätzen ihre Geländetauglichkeit. Die robusten Sohlen sind verstärkt, um sie unempfindlicher gegenüber scharfkantigem Untergrund zu machen. Modelle mit Zehenkappen und Fersenabdeckung schützen den Fuß vor Steinschlägen. Für längere Wandertouren in unwegsamen Gelände finden sich bei schuhplus stabile Wanderschuhe, die aufgrund ihrer geschlossenen Form wasser- und schneefest sind. Für Wasserbegeisterte gibt es wassertaugliche Trekkingsandalen. Sie trocknen schnell und machen jeden Strandspaziergang mit. Bei guter Pflege und mit entsprechender Imprägnierung haben hochwertige Trekkingsandalen von schuhplus eine lange Lebensdauer: eine gute Investition für jeden Herren, der ein sportliches Image pflegt.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.