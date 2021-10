Herbstzeit – Wasserkocherzeit

Test- und Vergleichsportal für Wasserkocher

Wenn die Tage kürzer werden und die Abende kühler, kommt die große Zeit der Wasserkocher. Das herstellerunabhängige Test- und Vergleichsportal „Der Wasserkocher“ hat beliebte Wasserkocher-Modelle in ausführlichen Praxis-Tests unter die Lupe genommen und zeigt, was die einzelnen Modelle bieten und welche Alternativen es gibt. Eine Express-Suche ermöglicht darüber hinaus eine zielgenaue Auswahl nach individuellen Kriterien – vom Wasserkocher mit Temperatureinstellung über Wasserkocher mit wärmeisolierender Wandung und Retro-Wasserkocher bis hin zu Wasserkochern in den unterschiedlichsten Farben, Füllmengen und Preisklassen. Die beliebtesten Modelle werden darüber hinaus in ausführlichen Videos vorgestellt.

Unterschiede bei der Abschaltung

Je nach Modell unterscheiden sich moderne kabellose Wasserkocher in puncto Sicherheit: Während die besser ausgestatteten Wasserkocher komplett abschalten, sobald die Kanne von der Basis genommen wird, bleibt bei anderen der An-/Ausschalter in der aktiven Position. Wer dann vergisst, den Wasserkocher manuell abzuschalten oder den Stecker zu ziehen, riskiert, dass der Wasserkocher nach dem erneuten Aufsetzen auf die Basis munter weiter kocht oder – ohne Wasser – den Trockengehschutz auslöst. Letzteres verkürzt die Lebensdauer des Geräts. Das Test- und Vergleichsportal „Der Wasserkocher“ empfiehlt daher, bei der Auswahl des Wasserkochers auch auf die Art der Abschaltung zu achten.

