Herbstsonne tanken und aktiv sein – Jetzt Lifestyle-Ferienhäuser der sevencollection an der Algarve für den Herbst 2021 buchen

Sie bieten Flexibilität und Unabhängigkeit, dazu eine traumhafte Lage sowie einen unschätzbaren Wohlfühlfaktor: die Ferienhäuser der sevencollection. Helle Farben, klare Linien, natürliche Materialien und sorgsam ausgewählte Dekorelemente holen das Lebensgefühl der Algarve in die Zimmer. Balkone und Terrassen mit Meerblick laden zum Verweilen ein. Und die Ferienhäuser könnten an keinem schöneren Fleckchen Erde liegen, denn verwöhnt vom milden mediterranen Klima und den meisten Sonnentagen Europas ist die Algarve auch bis spät in den Herbst hinein ein lohnendes Urlaubsziel. Ob Surfen, Wandern, Biken, Klettern oder nur Sonne tanken – hier werden alle glücklich. Die Ferienhäuser kosten beispielsweise für zwei Personen schon ab 753 EUR pro Woche, für vier Personen ab 1.123 EUR. Informationen und Buchungen auf www.sevencollection.de

Frankfurt am Main 21. September 2021 Wenn man den Urlaub aktiv gestalten möchte, ist die Algarve gerade im Herbst zauberhaft und bietet für sportliche Unternehmungen optimale Temperaturen.

Wunderschöne Wanderrouten und Bike-Trails, etwa entlang der Küstenlinie, versprechen schöne Rundblicke auf das Meer und die Umgebung. Highlight vieler Ausflugstouren an der Algarve sind die weltberühmten Grotten von Benagil. Von den sevencollection-Ferienhäusern in Carvoeiro sind diese sogar auch zu Fuß über Wanderwege entlang der Felsenküste zu erreichen, die die ganze Schönheit der Höhlen offenbaren. Nur etwa zehn Fahrminuten von den Ferienhäusern der sevencollection in Carvoeiro entfernt, verläuft der Wanderweg Caminho dos Promontorios. Entlang dieses Küstenweges wechseln sich Panorama-Ausblicke über die Region ab mit Sehenswürdigkeiten wie dem Leuchtturm Ponta do Altar und dem noch aus der Antike stammenden Wachturm Torre da Lapa.

In Sagres finden Kletterfans in wilden Landschaften und an unverbrauchten Felsen tolle Bedingungen zum Sportklettern, Bouldern und Deep Water Soloing.

Die wellenreiche Algarve hat bei über 200 Küstenkilometern mehr als 50 Surfspots zu bieten, darunter auch Salema, das sich für alle Könnerstufen eignet.

Mit über 40 Golfplätzen ist die Algarve zudem ein Golferparadies.

Die Ferienhäuser der sevencollection sind ganzjährig geöffnet und buchbar für Herbst und Winter 2021/2022. Im Ferienhaus Casa Celeste 4 im Fischerdorf Salema kostet beispielsweise ein einwöchiger Aufenthalt für zwei Personen schon ab 753 EUR, das Apartment 1 der Casa Sol 14 in Carvoeiro für vier Personen ist bereits ab 1.123 EUR pro Woche zu mieten. Weitere Ferienhäuser unterschiedlicher Größe und bis zu sechs Personen stehen in Salema und Carvoeiro zur Verfügung. Informationen und Buchungen auf www.sevencollection.de und über contact@sevencollection.de.

Über sevencollection:

sevencollection ist eine kleine Kollektion charmanter und modern gestalteter Ferienhäuser und -apartments an der Algarveküste. In Salema sind die Wohnungen, die Casas de Praia, in einstigen Fischerhäusern entstanden, befinden sich überwiegend in Strandlage und liegen dennoch als Teil des gewachsenen Ortes abseits des Touristentrubels. Diese Ferienhäuser, ebenso wie die Casas de Carvoeiro mit den neuen Casa Sol Apartments in Carvoeiro sowie die Casa Concha im historischen Zentrum dieses beliebten Ferienortes, stehen für ein authentisches und nachhaltiges Urlaubserlebnis: Sie wurzeln in den Traditionen, die die Algarve prägen. Ihr Interieur bringt die Schönheit der Region zum Ausdruck. Das Spiel heller Farben, klarer Linien, natürlicher Materialien und regional geprägter Dekorelemente holt dabei das Lebensgefühl der Algarve in die Räume, die sich zum Meer hin öffnen und Ausblicke in die Ferne bieten. Zudem liegen die Häuser und Apartments an einem wunderschönen Fleckchen Portugals, das nicht nur Sonnengarantie verspricht, sondern auch sehr gut per Flugzeug über Faro zu erreichen ist. Ob zum Baden, zum Entdecken oder Genießen, die Ferienhäuser laden ein, die Region zu erkunden und einzutauchen in die Kultur, die Traditionen und die kulinarische Vielfalt der Algarve.

www.sevencollection.de

Bildmaterial stellen wir Ihnen gern auf Anfrage zur Verfügung oder über diesen Link.

Bildhinweis: sevencollection.

Über KPRN network

KPRN network GmbH ist eine der führenden Full-Service-Agenturen für die Tourismusindustrie in Deutschland mit Sitz in Frankfurt, Berlin und München. 1994 von Hanna Kleber gegründet, bietet KPRN seinen Kunden individuelle Kommunikationslösungen zur erfolgreichen Umsetzung ihrer B2B- und B2C-Marketingziele im deutschsprachigen Markt. KPRN network GmbH ist zudem Gründungsmitglied der Hotel Performance Group (hpg) und Partner des internationalen Zusammenschlusses Travel Lifestyle Network (TLN).

www.kprn.de; www.travellifestylenetwork.com; www.hotelperformancegroup.com

Kontakt

KPRN network GmbH

Annette Hill

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt

0174 7340398

hill.annette@kprn.de

http://www.kprn.de

Bildquelle: @sevencollection