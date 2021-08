Herbert Herzmann, Reiseabenteuer. Europa, die Amerikas und Afrika. Hamburg: tredition 2021

Herbert Herzmann zeigt, wie man auf eigene Faust abenteuerlich reisen kann, ohne allzu viel zu riskieren.

Man muss nicht Afrika mit dem Fahrrad durchqueren oder mit dem Snowboard über Gletscher in den Himalayas abfahren, um etwas zu erleben. Zwischen den nach Adrenalinrausch süchtigen Extremabenteurern und den auf Nummer Sicher gehenden Touristen bewegen sich die Reisenden. Auch sie suchen das Abenteuer, aber ohne gleich Kopf und Kragen zu riskieren.

Viele Menschen scheuen davor zurück, unabhängig zu reisen und buchen lieber einen Pauschalurlaub. Sie fürchten, sich in der fremden Sprache nicht verständigen zu können und in unangenehme oder gar gefährliche Situationen zu geraten. Herzmanns Reiseabenteuer aus den vergangenen sieben Jahrzehnten bieten Beispiele dafür, dass es der Mühe wert ist, auf sich alleine gestellt zu reisen. Sie erzählen von prägenden Reiseerlebnissen in der frühen Kindheit, von jugendlichem Fernweh, von Reisen per Anhalter und mit dem Fahrrad an die Nordsee und nach Paris, von epischen Autoreisen durch das einstige Jugoslawien und die Vereinigten Staaten sowie von ausgedehnten Reisen in Südamerika. Bergfahrten in den Anden, in Afrika und in den österreichischen Alpen runden das Bild ab.

Reisen lässt uns nicht nur die Gegenwart erleben, es führt uns auch zurück in die Vergangenheit. Wie können wir die Front zwischen Österreich-Ungarn und Italien von 1915-1918 in den Dolomiten entlang wandern, ohne des Ersten Weltkriegs zu gedenken? Wie können wir die Geschichte ignorieren, wenn wir uns in Sarajewo oder in Mostar befinden? Und wie können wir vor La Moneda, dem Präsidentenpalast in Santiago de Chile, stehen und nicht daran denken, dass dort im Jahr 1973 das erste 9/11 stattgefunden hat? Reisen in die Vergangenheit bereichern unsere Gegenwart.

Wer selbstständig reist, nimmt ein gewisses Risiko auf sich, aber zum Lohn gibt es intensive Erlebnisse und unvergessliche Erinnerungen.

