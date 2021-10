Herbalife Nutrition erweitert H24 Sortiment um neue Protein Riegel

Darmstadt, 20.10.2021 – Das globale Nahrungsmittelunternehmen Herbalife Nutrition erhöht die tägliche Proteinzufuhr mit den neuen H24 Achieve Protein Riegeln – den zuckerarmen Riegeln der H24-Reihe. In den Geschmackssorten Chocolat Chip Cookie Dough und Dark Chocolate unterstützen die Riegel einen aktiven und ausgewogenen Lebensstil.

Die H24 Achieve Protein Riegel in den Geschmacksrichtungen Dark Chocolate und Chocolate Chip Cookie Dough im 6 x 60 g Pack sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu einem UVP von 19 Euro (DE) / 19 Euro (AT) / 22 CHF (CH) erhältlich.

„In Europa ist ein starker Anstieg bei der Nachfrage von Protein Riegel festzustellen, da sich immer mehr ernährungsbewusste Konsumenten für Sporternährungsriegel anstelle von herkömmlichen Müsli- oder Schokoriegeln entscheiden. Die H24 Achieve Protein Riegel in den Geschmacksrichtungen Chocolate Chip Cookie Dough und Dark Chocolate lassen sich ganz ohne Verzicht auf Süßes in einen sportbetonten Ernährungsplan einbauen“, sagt Mark von der Meden, Country Director DACH bei Herbalife Nutrition.

Unterstützung, wenn“s drauf ankommt

Egal welches Level – ob Neueinsteiger, Hobby- oder Leistungssportler: Grundbaustein für ein erfolgreiches Training ist eine solide Sporternährung. Um allen Fitnessenthusiasten ein neues Geschmackserlebnis bieten zu können und sie auch unterwegs mit hochwertigen Proteinen zu versorgen, erweitert Herbalife Nutrition das Sortiment der Protein-Ergänzungen um den neuen H24 Achieve Protein Riegel in den Geschmackssorten Dark Chocolate und Chocolate Chip Cookie Dough.

„Die H24 Achieve Protein Riegel sind die idealen Begleiter für den Alltag und perfekt für alle, die ihre Fitnessziele mit Hilfe eines praktischen, aber hochwertigen und proteinreichen Produkts erreichen wollen“, ergänzt von der Meden.

Ein Alleskönner aus Eiweiß

Eiweiß gehört für viele Sportler zu den wichtigsten Nährstoffen, um ihre Fitnessziele zu erreichen. Denn es unterstützt beim Muskelerhalt und -wachstum und leistet dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Erholung der durch das Training beanspruchten Muskeln. Der H24 Achieve Protein Riegel beinhaltet 21 Gramm hochqualitatives Protein, ist zuckerarm, vegetarisch und verzichtet komplett auf künstliche Farbstoffe oder Aromen. Beide Sorten sind Informed Sport zertifiziert. Dieses Zertifikat belegt, dass die Riegel getestet wurden und nachweislich frei von im Sport verbotenen Substanzen sind.

Passendes Bildmaterial finden Sie unter nachfolgendem Transferlink: https://transfer.serviceplan.com/index.php/s/iyDcjdwJz8x8WAG (Passwort: HerbalifeNutrition2021!)

Über Herbalife Nutrition

Herbalife Nutrition ist ein globales Unternehmen im Bereich Ernährung. Das Unternehmen erfüllt seinen Auftrag für Ernährung – mit herausragenden Ernährungsprodukten und -programmen das Leben von Menschen positiv zu beeinflussen – schon seit 1980. Gemeinsam mit unseren selbständigen Herbalife Nutrition Beratern haben wir uns dazu verschrieben, Lösungen zu finden für die weltweiten Probleme durch ungesunde Ernährung, Übergewicht, explodierende Kosten im Gesundheitswesen und für den Anstieg der selbständigen Unternehmer in allen Altersgruppen. Herbalife Nutrition bietet qualitativ hochwertige, wissenschaftlich gestützte Produkte, die zumeist in unseren unternehmenseigenen Anlagen hergestellt werden, individuelles Coaching mit einem selbständigen Berater von Herbalife Nutrition und eine Gemeinschaft mit einem unterstützenden Ansatz, der unsere Kunden dazu ermutigt, einen gesünderen, aktiveren Lebensstil zu führen.

Herbalife Nutrition“s gezielte Produkte für Ernährung, Gewichtskontrolle, Vitalität und Fitness sowie Körperpflege sind in über 90 Ländern ausschließlich für und über selbständige Berater erhältlich. Angehenden Entrepreneuren bieten wir darüber hinaus eine Geschäftsmöglichkeit, mit der sie persönlich zum selbständigen Herbalife Nutrition Berater werden können.

Das Unternehmen Herbalife Nutrition nimmt seine soziale Verantwortung wahr und unterstützt die Herbalife Nutrition Foundation (HNF) und deren Casa Herbalife Programme, um so dazu beizutragen, bedürftigen Kindern eine gute Ernährung zu bieten. Außerdem sind wir stolz darauf, weltweit über 150 Sportler, Teams und Events auf Weltklasseniveau zu sponsern.

Herbalife Nutrition hat weltweit etwa 10.000 Mitarbeiter und seine Aktien werden an der New York Stock Exchange (NYSE: HLF) gehandelt. Im Jahr 2020 beliefen sich die Umsatzerlöse auf ca. 5,5 Milliarden US-Dollar. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie herbalife.de / herbalife.at / herbalife.ch oder die Kanäle auf Instagram und Facebook.

Herbalife Nutrition ermutigt zudem Investoren, regelmäßig unsere Investor Relations-Webseite auf ir.herbalife.com zu besuchen. Hier finden Sie regelmäßig aktualisierte Informationen über unsere Finanzen und weitere Angaben.

