Hengefeld Solutions: Hotelpreisbeobachtung maßgeschneidert – HoPriCo-Software gibt es jetzt dreimal

Hengefeld Solutions – Anbieter der webbasierten Anwendung HoPriCo zur professionellen Hotelpreisbeobachtung und -analyse – hat seine Software noch einmal optimiert.

Hengefeld Solutions bietet sie nun in drei User-spezifischen Versionen an: So gibt es ab sofort eine kostenfreie FreeApp, die einen begrenzten, aber dennoch sehr aussagekräftigen Funktionsumfang zur Verfügung stellt. „Ideal, um die Vorteile unseres Produkts kennenzulernen, als risikofreier Test für einen späteren größeren Einstieg, aber auch für alle, denen dieses Minimum an Ergebnissen genügt“, sagt Rudolf Hengefeld, Geschäftsführer Hengefeld Solutions. Hinzu kommt eine BasicApp, die – zum Preis von monatlich 59 Euro – mehr Hotels miteinander vergleicht, umfangreichere Reports liefert und grenzenlos viele Echtzeitanfragen gestattet. Sie bietet sich speziell für inhabergeführte Einzelhotels an. Die Vollversion heißt PremiumDesktop und ist für Hotelgruppen, -kooperationen, -ketten und Inhaber mehrerer Hotels konzipiert. Sie kostet ab 200 Euro im Monat, lässt unbegrenzt viele Filtersetzungen sowie Vergleiche zu und liefert ein Maximum an Daten und Ergebnissen.

Für jede Anforderung die passende Lösung. Risikolos.

Mit diesem neuen Angebot bietet Hengefeld Solutions drei Lösungen für die gleiche Aufgabe – inhaltlich und preislich jedoch an die jeweiligen Anforderungen und Ziele des Kunden angepasst. „Zudem sind alle Versionen jederzeit ohne Fristen kündbar und die Variante PremiumDesktop kann sogar für sechs Monate kostenfrei getestet werden“, erklärt Hengefeld. HoPriCo (Hotel Price Comparison) ermöglicht Hotels, Reiseveranstaltern, Zielgebietsagenturen und touristischen Dienstleistern im In- und Ausland die Beobachtung von Mitbewerbern in preissortierten Ergebnislisten. So können die eigene Position im Markt tagesaktuell bestimmt und bewertet, die Preise entsprechend justiert und die Margen optimiert werden.

Hengefeld Solutions

Hengefeld Solutions ist ein Dienstleister für touristische Unternehmen und die Hotellerie, deren Produkt im deutschsprachigen Raum vertrieben wird. Im Fokus stehen der E-Business-Support sowie Analyse-Lösungen rund um den elektronischen Vertrieb von touristischen Produkten, aber auch Beratung und Projekt-Management. Dazu hat das 2013 gegründete Unternehmen mit Sitz in Schwall (Hunsrück) verschiedene App-basierte Anwendungen entwickelt, die bei der systematischen Analyse des eigenen Hotelbetriebs und auch bei der Prozessoptimierung unterstützen. So beispielsweise „HoPriCo“ (Hotel Price Comparison): Das Modul der webbasierten Anwendung „BenchView“ ermöglicht Hotels, Reiseveranstaltern, Zielgebietsagenturen und touristischen Dienstleistern die Beobachtung von Mitbewerbern in preissortierten Ergebnislisten. So können die eigene Position im Markt tagesaktuell bestimmt und bewertet, die Preise entsprechend justiert und die Margen optimiert werden. Unternehmensgründer und Geschäftsführer Rudolf Hengefeld war mehr als 20 Jahre in verschiedenen touristischen Unternehmen in leitenden Positionen tätig, seine Expertise in allen Bereichen der touristischen Wertschöpfungskette ist der Grundstein für den Erfolg von Hengefeld Solutions. Aktuell nutzen rund 25 Kunden die Angebote des Dienstleisters.

